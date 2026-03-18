Готівка, яку знайшли в начальниці екоінспекції

Суд передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 49 млн грн, вилучених під час розслідування справи щодо незаконного збагачення керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, який охоплює Дніпропетровську та Кіровоградську області. Про це в середу, 18 березня, повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці уточнили, що йдеться про 880 тис. доларів та 201,5 тис. євро, які вилучили під час обшуку в помешканні посадовиці у листопаді 2025 року.

За даними слідства, підозрювана набула необґрунтовані активи на понад 50 млн грн, серед яких:

квартира площею понад 100 м² у житловому комплексі преміумкласу,

автомобіль BMW 520i,

значні суми готівки.

Щоб приховати походження майна, частину активів вона оформлювала на родича.

Крім того, слідчі встановили, що приватний підприємець намагався допомогти посадовиці уникнути відповідальності. Він заявив, що вилучені гроші нібито належать йому і були передані посадовиці на зберігання. Утім, правоохоронці з’ясували, що чоловік раніше не був знайомий із підозрюваною та не мав із нею жодних контактів. Йому повідомили про підозру у наданні завідомо неправдивих показань зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України).

У ДБР та ОГП традиційно не називають імені обвинуваченої, однак за даними джерел журналіста-розслідувача Тараса Середича йдеться про посадовицю екоінспекції Лілію Чигрикову.