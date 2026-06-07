30 дітей зайшли на дерев’яний підвісний міст через річку Виженка та фотографувалися

На Буковині обвалився підвісний міст із дітьми, шестеро школярів потрапили до лікарні. Про це у суботу, 6 червня, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, інцидент стався 6 червня в селі Виженка Вижницького району під час організованого відпочинку дітей із Харківської області. Загалом на відпочинку перебували 55 дітей. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років зайшли на дерев’яний підвісний міст через річку Виженка та фотографувалися. У цей момент конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми, їх госпіталізували до медичних закладів Чернівців. Попередньо лікарі діагностували у них черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідчі перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки під час організації відпочинку дітей, а також з’ясовують технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію. Досудове розслідування триває.

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