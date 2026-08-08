На території Сизранського НПЗ спалахнула пожежа

У ніч на суботу, 8 серпня, безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Самарській та Краснодарській областях Росії. На території підприємств після ударів виникли пожежі. Про атаку повідомили моніторингові телеграм-канали та місцева влада.

Однією з цілей став Сизранський НПЗ у Самарській області. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів, після яких на території підприємства спалахнула пожежа. За даними моніторингових ресурсів, займання могло виникнути в районі установки атмосферно-вакуумної трубчатки (АВТ) та нафтових резервуарів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Губернатор Самарської області В'ячєслав Федорищев підтвердив атаку безпілотників на одне з промислових підприємств регіону.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сизранський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та є одним із підприємств нафтової галузі Росії. На заводі виробляють, зокрема, моторне та суднове паливо. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 8,9 млн т нафти на рік.

Ще один удар, за даними моніторингових каналів, стався по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Регіональний оперативний штаб підтвердив падіння уламків безпілотника на території заводу.

Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries у російському Єкатеринбурзі. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, працівників евакуювали.