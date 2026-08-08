Дрони атакували два російських НПЗ, на підприємствах спалахнули пожежі
Нафтопереробні заводи атакували в Самарській та Краснодарській областях Росії
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У ніч на суботу, 8 серпня, безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Самарській та Краснодарській областях Росії. На території підприємств після ударів виникли пожежі. Про атаку повідомили моніторингові телеграм-канали та місцева влада.
Однією з цілей став Сизранський НПЗ у Самарській області. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів, після яких на території підприємства спалахнула пожежа. За даними моніторингових ресурсів, займання могло виникнути в районі установки атмосферно-вакуумної трубчатки (АВТ) та нафтових резервуарів.
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Губернатор Самарської області В'ячєслав Федорищев підтвердив атаку безпілотників на одне з промислових підприємств регіону.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Сизранський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та є одним із підприємств нафтової галузі Росії. На заводі виробляють, зокрема, моторне та суднове паливо. Потужність підприємства оцінюють приблизно у 8,9 млн т нафти на рік.
Ще один удар, за даними моніторингових каналів, стався по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Регіональний оперативний штаб підтвердив падіння уламків безпілотника на території заводу.
Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries у російському Єкатеринбурзі. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, працівників евакуювали.