У водоканалі закликали мешканців Ужгорода економно використовувати воду

Державне агентство водних ресурсів України зменшило ліміти забору води з дериваційного каналу річки Уж. Через це водоканал вночі може зменшувати подачу води для мешканців правосторонньої частини міста.

Як повідомили у КП «Водоканал м. Ужгород» у п’ятницю, 7 серпня, за інформацією Гідрометцентру, на річці Уж утримується маловоддя. Через це у період з 5 по 15 серпня запровадили тимчасове обмеження прав водокористувачів.

«Зменшено дозволені обсяги забору води з поверхневого водозабору – дериваційного каналу річки Уж. Для дотримання лімітів води підприємство може зменшувати подачу води у нічний час», – зазначили у водоканалі.

У підприємстві закликали мешканців Ужгорода економно використовувати воду.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, основну частину питної води в Ужгороді беруть із артезіанських свердловин. Головним об'єктом централізованого постачання є Минайський водозабір, який забезпечує водою всю лівобережну частину міста.

Водночас мешканцям Ужгорода, які проживають на правому березі Ужа, подають воду з дериваційного каналу річки.