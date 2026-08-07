Олександр Ширшин залишив посаду командира батальйону у серпні 2025 року

Суд визнав протиправним та скасував наказ колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яким екскомандира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина визнали «недисциплінованим» після його публічної критики військового командування. Про це Ширшин у п’ятницю, 7 серпня, повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

За словами військового, суд встановив, що висновки про нібито дисциплінарний проступок були зроблені без повного з'ясування всіх обставин справи.

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Крім того, суд зазначив, що сам по собі критичний допис військовослужбовця не може вважатися дисциплінарним порушенням, якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і має на меті привернути увагу до реальних проблем. Також під час розгляду справи підтвердилося, що частина порушених Ширшиним питань знайшла підтвердження під час службової перевірки.

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Коментуючи рішення, військовий наголосив, що воно не означає безумовної правоти командирів або необхідності вирішувати всі проблеми через публічні заяви. Водночас, за його словами, держава не повинна карати людину лише за висловлення критики.

Ширшин також зазначив, що це рішення є важливим кроком до зміцнення справедливості, довіри та інституцій у Збройних силах України.

Нагадаємо, у травні 2025 року тодішній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення, заявивши про «дебільні задачі» командування, які, за його словами, призводили до невиправданих втрат особового складу під час виконання бойових завдань на Курському напрямку. Після публічної критики Генеральний штаб ЗСУ розпочав службову перевірку, за результатами якої у червні 2025 року Ширшина визнали «недисциплінованим». У серпні того ж року він офіційно залишив посаду командира батальйону.

Крім того, у лютому 2026 року капітан ЗСУ повідомив, що через суд домігся скасування догани, яку йому оголосили через нібито невиконання службових обов'язків.