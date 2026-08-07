Третій день поспіль у місті фіксують історичні рекорди

У четвер, 6 серпня, у Львові синоптики Львівського гідрометцентру зафіксували новий температурний рекорд, денний максимум температури повітря становив 37,3°С. Це уже третій день поспіль у місті фіксують історичні рекорди.

Як повідомили синоптики, 6 серпня 2026 року максимальна температура повітря вдень у Львові становила 37,3°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2012 році і становило 35,6°С тепла.

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5 серпня 2026 року максимальна температура повітря вдень у Львові становила 37,1°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1963 році і становило 31,9°С тепла.

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Температурний рекорд синоптики зафіксували у Львові й у вівторок. 4 серпня 2026 року максимальна температура повітря вдень у Львові становила 35,4°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2014 році і становило 34,8°С тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 4, 5 та 6 серпня 2026 року є найвищою для цих днів за останні 80 років.

Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.