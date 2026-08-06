Похолодає не всюди: синоптики назвали області, де пекельна спека закінчиться уже завтра
Детальний прогноз погоди до 11 серпня
Усі чекають на закінчення пекельної спеки, яка накрила Україну на початку серпня 2026 року. Похолодання прийде уже із п’ятниці, 7 серпня, але лише для частини областей.
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили прогноз погоди до 11 серпня та назвали області, де закінчиться спека уже із 7 серпня. Мешканцям інших областей ще доведеться потерпіти спеку кілька днів.
Як вказано у прогнозі, у п’ятницю, 7 серпня, спека закінчиться на заході України, де напередодні прогнозували до 42°С тепла. На заході вдень температура повітря становитиме максимально від 25 до 31°С тепла. Найкомфортніше буде на Львівщині, Волині та Прикарпатті, а найспекотніше – на Закарпатті, Хмельниччині та Буковині. Протягом дня можливі дощі.
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На іншій території України 7 серпня буде сонячно та зберігатиметься спека, максимально від 31°С до 36°С тепла. Найспекотніше буде на півдні та південному сході.
У суботу, 8 серпня, на заході України денний максимум температури повітря становитиме від 24 до 28°С тепла. Найтепліше – на Закарпатті. Прохолодна повітряна маса пошириться на Житомирщину, Вінниччину, Київщину та Чернігівщину. На іншій території України денний максимум становитиме близько 30°С тепла, на півдні – до 37°С тепла.
У неділю, 9 серпня, на заході України переважно сонячно, денний максимум до 25°С тепла, на Закарпатті – до 28°С тепла. У більшості областей буде сонячна погода, вдень від 25°С до 29°С тепла. На півдні – до 32°С тепла.
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У понеділок, 10 серпня, температура повітря збільшуватиметься. На заході – до 28°С–30°С тепла, найтепліше буде на Закарпатті. У більшості областей температура повітря вдень становитиме від 24°С до 28°С тепла. На півдні та південному сході – до 31°С тепла.
У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України буде сонячно та спекотно – від 28°С до 32°С тепла.