Мешканцям деяких областей доведеться потерпіти спеку ще кілька днів

Усі чекають на закінчення пекельної спеки, яка накрила Україну на початку серпня 2026 року. Похолодання прийде уже із п’ятниці, 7 серпня, але лише для частини областей.

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили прогноз погоди до 11 серпня та назвали області, де закінчиться спека уже із 7 серпня. Мешканцям інших областей ще доведеться потерпіти спеку кілька днів.

Як вказано у прогнозі, у п’ятницю, 7 серпня, спека закінчиться на заході України, де напередодні прогнозували до 42°С тепла. На заході вдень температура повітря становитиме максимально від 25 до 31°С тепла. Найкомфортніше буде на Львівщині, Волині та Прикарпатті, а найспекотніше – на Закарпатті, Хмельниччині та Буковині. Протягом дня можливі дощі.

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На іншій території України 7 серпня буде сонячно та зберігатиметься спека, максимально від 31°С до 36°С тепла. Найспекотніше буде на півдні та південному сході.

У суботу, 8 серпня, на заході України денний максимум температури повітря становитиме від 24 до 28°С тепла. Найтепліше – на Закарпатті. Прохолодна повітряна маса пошириться на Житомирщину, Вінниччину, Київщину та Чернігівщину. На іншій території України денний максимум становитиме близько 30°С тепла, на півдні – до 37°С тепла.

У неділю, 9 серпня, на заході України переважно сонячно, денний максимум до 25°С тепла, на Закарпатті – до 28°С тепла. У більшості областей буде сонячна погода, вдень від 25°С до 29°С тепла. На півдні – до 32°С тепла.

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У понеділок, 10 серпня, температура повітря збільшуватиметься. На заході – до 28°С–30°С тепла, найтепліше буде на Закарпатті. У більшості областей температура повітря вдень становитиме від 24°С до 28°С тепла. На півдні та південному сході – до 31°С тепла.

У вівторок, 11 серпня, у більшості областей України буде сонячно та спекотно – від 28°С до 32°С тепла.

Карта погоди на 11 серпня (клікніть для збільшення)