У Львові буде сонячно та спекотно

У четвер, 6 серпня, у Львові та області ще зберігатиметься аномальна спека до 42°С тепла, але у другій половині дня можлива гроза. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 6 серпня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз для Львівської області: у четвер, 6 серпня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 18–23°С тепла, вдень – надзвичайна спека 40–42°С.

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Прогноз для Львова: 6 серпня температура вночі – 19–21°С тепла, вдень – надзвичайна спека 40°С.

Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.

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