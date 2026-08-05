Росія атакувала склад Liqui Moly Ukraine

Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня повністю згорів центральний склад Liqui Moly Ukraine. Під час атаки ніхто зі співробітників не постраждав, але вогонь повністю знищив склад і тонни продукції, що зберігалася всередині. Про наслідки атаки компанія повідомила у себе в соцмережах.

Зауважимо, що Liqui Moly Ukraine постачає на український ринок моторні оливи, мастила та автомобільну хімію. Попри втрату товарних запасів, компанія планує відновити постачання. Наразі команда перегруповує роботу, формує нові логістичні маршрути та шукає можливості якнайшвидше доставити продукцію партнерам і клієнтам.

«Ми перегруповуємося, налагоджуємо нові шляхи доставки та зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастила й автохімію», – зазначили у Liqui Moly Ukraine.

Зауважимо, що під час нічної атаки росіяни також знищили низку інших логістичних об’єктів у Києві та області. Зокрема, у столиці зруйновано сортувальний центр «Нової пошти». Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також внаслідок обстрілу пошкоджено головний логістичний центр мережі NOVUS та два розподільчі центри «Сільпо». Загинули шестеро працівників «Сільпо», кількість постраждалих уточнюють.

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