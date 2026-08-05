Логістичний комплекс Rozetka у Броварах після російської атаки 5 серпня

У ніч на 5 серпня Росія атакувала логістичні обʼєкти українських компаній в Києві та області. Зокрема, під удар потрапили сортувальний центр «Нової пошти» в Києві та логістичний комплекс Rozetka у Броварах.

У «Новій пошті» повідомили, що росіяни знищили один із сортувальних центрів компанії, застосувавши заборонені міжнародним гуманітарним правом касетні боєприпаси. Унаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення.

Наразі компанія оцінює масштаби збитків. «Нова пошта» також заявила, що компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Представники компанії зв’яжуться з кожним клієнтом і повідомлять деталі відшкодування.

У Броварах російська ракета знищила розподільчий складський комплекс Rozetka. Співзасновниця та співвласниця компанії Ірина Чечоткіна повідомила, що цей логістичний центр відкрили на початку 2017 року. Це був найбільший і найбільш автоматизований складський комплекс Rozetka, який щодня забезпечував обробку понад 100 тис. замовлень.

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За словами Чечоткіної, під час атаки ніхто з працівників не постраждав, однак сам комплекс повністю зруйнований й відновленню не підлягає.

Вона додала, що попри втрату ключового логістичного об’єкта, Rozetka продовжує працювати.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ та область. Ворожий удар забрав життя 17 людей, ще 44 – зазнали поранень. За даними президента Володимира Зеленського, основною ціллю російської атаки були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура й залізнична станція.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 серпня російські війська ракетами знищили два логістичні хаби в Києві та області, а також завод з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation.