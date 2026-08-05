Що приготувати на Яблучний Спас. 5 найкращих варіантів випічки до свята
Яблучний Спас – одне з найулюбленіших серпневих свят, коли на столі традиційно з'являються страви зі свіжими яблуками нового врожаю. Особливе місце серед них займає домашня випічка, адже аромат яблучних пирогів, шарлоток і рулетів створює справжню святкову атмосферу. Якщо ви ще не вирішили, що спекти до свята, пропонуємо добірку з п'яти смачних і перевірених рецептів.
Пісні оладки з яблуками на сніданок
Коли хочеться чогось смачного до чаю, а часу обмаль, ці яблучні оладки стануть чудовим рішенням. Вони готуються з простих інгредієнтів, які зазвичай є на кухні. Завдяки яблукам випічка виходить соковитою, ароматною та м’якою всередині.
Яблучний пиріг з горіхами і вівсяними пластівцями
Цей яблучний пиріг поєднує соковиту фруктову начинку, хрусткі горіхи та ніжний смак вівсяних пластівців. Завдяки невеликій кількості борошна і великій кількості яблук випічка виходить легкою, ароматною та дуже ніжною. Такий пиріг стане чудовим доповненням до святкового столу на Яблучний Спас або затишного сімейного чаювання.
Швидкий насипний пиріг з яблуками
Насипний пиріг з яблуками – один із найпростіших домашніх десертів, для якого навіть не потрібно замішувати тісто. Завдяки чергуванню сухої суміші, соковитої яблучної начинки та вершкового масла випічка виходить ніжною, ароматною й розсипчастою.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Яблучний пиріг з твердим сиром
Якщо хочеться спробувати незвичайну випічку на Яблучний Спас, зверніть увагу на цей пиріг із твердим сиром. Поєднання соковитих яблук, ніжного тіста та пікантного сирного смаку робить десерт оригінальним і водночас дуже гармонійним. Такий пиріг чудово смакує як теплим, так і повністю охолодженим, тому стане вдалим частуванням до святкового столу.
Проста шарлотка з яблуками
Шарлотка у класичному варіанті робиться з яблук та запеченого білого хліба. Проте уже давно ця назва означає й повітряний бісквіт з яблуками. Це один із найпопулярніших видів випічки, адже він простий у приготуванні, робиться з найпростіших продуктів і добре смакує. Якщо шарлотка спечена правильно, то хрумка скоринка та волога яблучна начинка є ідеальним поєднанням.