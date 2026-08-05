Яблучний Спас – одне з найулюбленіших серпневих свят, коли на столі традиційно з'являються страви зі свіжими яблуками нового врожаю. Особливе місце серед них займає домашня випічка, адже аромат яблучних пирогів, шарлоток і рулетів створює справжню святкову атмосферу. Якщо ви ще не вирішили, що спекти до свята, пропонуємо добірку з п'яти смачних і перевірених рецептів.

Коли хочеться чогось смачного до чаю, а часу обмаль, ці яблучні оладки стануть чудовим рішенням. Вони готуються з простих інгредієнтів, які зазвичай є на кухні. Завдяки яблукам випічка виходить соковитою, ароматною та м’якою всередині.