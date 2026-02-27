Коли хочеться чогось смачного до чаю, а часу обмаль, ці яблучні оладки стануть чудовим рішенням. Вони готуються з простих інгредієнтів, які зазвичай є на кухні. Завдяки яблукам випічка виходить соковитою, ароматною та м’якою всередині. Рецепт від «Готуй і смакуй».

Інгредієнти

яблука 2 шт. борошно 1 склянка вода 1 склянка цукор 1 ч. л. сода ½ ч. л. олія 1 ст. л. + для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте яблука, за потреби очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Натріть їх на середній тертці. Якщо виділилося багато соку, злегка відтисніть масу, але не повністю, щоб оладки залишилися соковитими.

Крок 2 Перекладіть натерті яблука в глибоку миску. Додайте цукор, соду та столову ложку олії. Влийте воду кімнатної температури й ретельно перемішайте.

Крок 3 Поступово всипайте борошно, постійно перемішуючи, щоб не утворювалися грудочки. Замісіть однорідне тісто консистенції густої сметани. Якщо маса вийшла занадто рідкою, додайте ще трохи борошна; якщо надто густа – підлийте кілька ложок води.

Крок 4 Розігрійте сковороду на середньому вогні, влийте невелику кількість олії та дайте їй добре прогрітися. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі круглі оладки. Не робіть їх занадто товстими, щоб вони рівномірно просмажилися всередині.

Крок 5 Смажте з одного боку приблизно 2–3 хвилини до появи рум’яної скоринки, потім обережно переверніть лопаткою. Готуйте з іншого боку до золотистого кольору. За потреби регулюйте вогонь, щоб оладки не підгоріли, а добре пропеклися.