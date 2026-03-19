Він підходить далеко не для всіх продуктів – деякі страви можуть легко зіпсуватися

Аерогриль став популярним кухонним приладом завдяки можливості готувати їжу з мінімальною кількістю олії. Втім, він підходить далеко не для всіх продуктів – деякі страви можуть легко зіпсуватися. Express розповідає, які продукти не варто готувати в аерогрилі. Які продукти краще не готувати в аерогрилі? Страви з соусом. Страви, що мають багато соусу, такі як спагеті болоньєзе, не підходять для приготування в аерогрилі. Рідина всередині аерогрилю може розбризкатися, що може призвести до пошкодження приладу. Такі страви краще готувати на низькому вогні на плиті. Вологі продукти у клярі. Вологі продукти в рідкому клярі також не підходять для аерогриля. Звичайні фритюрниці забезпечують рівномірне обсмажування за допомогою гарячої олії. Але в аерогрилі немає такого шару олії, тому рідке тісто може просто стікати накопичуватися на дні. Попкорн. Більшість аерогрилів не нагріваються достатньо, щоб лопнути зерна. Зерна також можуть застрягти в нагрівальному елементі, що може призвести до короткого замикання. Броколі. Аерогриль доволі швидко висушує броколі, роблячи їх жорсткими та гіркими. Щоб отримати смачний гарнір, краще спробуйте запекти броколі в духовці. Макарони та рис. Вони не підійдуть для приготування в аерогрилі, оскільки їх спочатку потрібно відварити.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

