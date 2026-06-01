Порядок очищення все ж таки має значення

Багато людей одразу видаляють хвостики з полуниці перед миттям, не замислюючись, що це може впливати на смак і текстуру ягід. Однак фахівці пояснюють, що порядок очищення все ж таки має значення. Onet розповідає, коли ж потрібно відривати хвостики у полуниці.

Коли потрібно видаляти хвостики у полуниці?

Хвостики у полуниці можна безпечно вживати. Вони трохи нагадують салат, тому не всім подобаються. І часто люди зривають їх за звичкою, бо саме так це робили вдома. Однак це робити потрібно у правильний момент.

Якщо ви видаляєте плодоніжки перед миттям полуниці, краще перестати так робити. Це може лише позбавити полуницю смаку. Вода просочиться крізь плодоніжку всередину та вимиє частину смаку.

Правильний порядок – спочатку ретельно промити полуницю, потім видалити плодоніжки, а потім насолоджуватися ягодами. Не зберігайте її надто довго після миття, оскільки полуниця доволі швидко зіпсується.

