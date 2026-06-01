Кабачки чудово підходять для легких і поживних страв, особливо в сезон свіжих овочів. Ця запіканка виходить ніжною всередині та з апетитною золотистою скоринкою зверху. Завдяки сиру, яйцям і вівсяному борошну вона добре тримає форму та надовго дарує відчуття ситості. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Кабачки 2 шт. Яйця 2 шт. Твердий сир 100 г Вівсяне борошно 30 г Сметана 20% 2 ст. л. Часник 1 зубчик Сіль 1/2 ч. л. Чорний мелений перець 1/3 ч. л. Зелень 10 г Оливкова олія 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Натріть кабачки на великій тертці. Посоліть їх і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Після цього ретельно відіжміть зайву рідину.

Крок 2 Натріть сир на дрібній або середній тертці. Подрібніть часник і зелень.

Крок 3 Перекладіть кабачки у велику миску. Додайте яйця, сир, вівсяне борошно, сметану, часник, зелень і чорний перець. Добре перемішайте масу до однорідності.

Крок 4 Змастіть форму для запікання оливковою олією або застеліть її пергаментом.

Крок 5 Викладіть кабачкову суміш у форму та рівномірно розподіліть її по поверхні.

Крок 6 Розігрійте духовку до 200°C. Запікайте страву протягом 25–30 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

Крок 7 Дістаньте запіканку з духовки та залиште на кілька хвилин охолонути.