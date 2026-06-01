Запіканка з тертих кабачків. Рецепт дня
До теми
Кабачки чудово підходять для легких і поживних страв, особливо в сезон свіжих овочів. Ця запіканка виходить ніжною всередині та з апетитною золотистою скоринкою зверху. Завдяки сиру, яйцям і вівсяному борошну вона добре тримає форму та надовго дарує відчуття ситості. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кабачки
|2 шт.
|Яйця
|2 шт.
|Твердий сир
|100 г
|Вівсяне борошно
|30 г
|Сметана 20%
|2 ст. л.
|Часник
|1 зубчик
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/3 ч. л.
|Зелень
|10 г
|Оливкова олія
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть кабачки на великій тертці. Посоліть їх і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Після цього ретельно відіжміть зайву рідину.
Крок 2
Натріть сир на дрібній або середній тертці. Подрібніть часник і зелень.
Крок 3
Перекладіть кабачки у велику миску. Додайте яйця, сир, вівсяне борошно, сметану, часник, зелень і чорний перець. Добре перемішайте масу до однорідності.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змастіть форму для запікання оливковою олією або застеліть її пергаментом.
Крок 5
Викладіть кабачкову суміш у форму та рівномірно розподіліть її по поверхні.
Крок 6
Розігрійте духовку до 200°C. Запікайте страву протягом 25–30 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
Крок 7
Дістаньте запіканку з духовки та залиште на кілька хвилин охолонути.
Крок 8
Наріжте порційними шматками та подавайте до столу теплою або охолодженою.