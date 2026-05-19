Овочеве рагу з картоплею та кабачками. Рецепт дня
Проста, ситна та дуже ароматна страва, яка чудово підходить для сімейного обіду або вечері. Поєднання ніжних кабачків, картоплі та соковитих овочів робить рагу легким, але водночас поживним. Готувати його можна у будь-яку пору року, використовуючи доступні сезонні овочі. Рецепт від «Кулінара».
Інгредієнти
|Кабачки
|3 шт.
|Картопля
|4 шт.
|Морква
|2 шт.
|Перець болгарський
|2 шт.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Помідори
|2 шт.
|Часник
|2 зубчики
|Олія оливкова
|2 ст. л.
|Зелень
|за смаком
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистіть часник та перетріть його у ступці разом із сіллю. Подрібніть зелень і змішайте її з часниковою масою.
Крок 2
Помийте та очистіть усі овочі. Наріжте картоплю, кабачки, моркву, перець, цибулю та помідори невеликими кубиками.
Крок 3
Розігрійте у казані оливкову олію. Викладіть цибулю та обсмажте її до м’якості.
Крок 4
Додайте моркву та картоплю. Обсмажуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
Крок 5
Викладіть болгарський перець і помідори. Перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.
Крок 6
Зменште вогонь, додайте кабачки та накрийте казан кришкою. Тушкуйте рагу приблизно 20 хвилин до м’якості овочів.
Крок 7
Зніміть рагу з вогню, посоліть і поперчіть за смаком. Додайте часникову заправку із зеленню та добре перемішайте.
Крок 8
Залиште страву настоятися 5 хвилин, після чого подавайте до столу зі свіжим хлібом.