Проста, ситна та дуже ароматна страва, яка чудово підходить для сімейного обіду або вечері. Поєднання ніжних кабачків, картоплі та соковитих овочів робить рагу легким, але водночас поживним. Готувати його можна у будь-яку пору року, використовуючи доступні сезонні овочі. Рецепт від «Кулінара».

Інгредієнти Кабачки 3 шт. Картопля 4 шт. Морква 2 шт. Перець болгарський 2 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Помідори 2 шт. Часник 2 зубчики Олія оливкова 2 ст. л. Зелень за смаком Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Очистіть часник та перетріть його у ступці разом із сіллю. Подрібніть зелень і змішайте її з часниковою масою. Крок 2 Помийте та очистіть усі овочі. Наріжте картоплю, кабачки, моркву, перець, цибулю та помідори невеликими кубиками. Крок 3 Розігрійте у казані оливкову олію. Викладіть цибулю та обсмажте її до м’якості. Крок 4 Додайте моркву та картоплю. Обсмажуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Крок 5 Викладіть болгарський перець і помідори. Перемішайте та готуйте ще 5 хвилин. Крок 6 Зменште вогонь, додайте кабачки та накрийте казан кришкою. Тушкуйте рагу приблизно 20 хвилин до м’якості овочів. Крок 7 Зніміть рагу з вогню, посоліть і поперчіть за смаком. Додайте часникову заправку із зеленню та добре перемішайте. Крок 8 Залиште страву настоятися 5 хвилин, після чого подавайте до столу зі свіжим хлібом.