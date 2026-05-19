Використання оцту для зберігання сиру не є новинкою, але про це досі мало хто знає

Сир у холодильнику часто швидко висихає, твердне або покривається пліснявою до завершення терміну придатності. Проте існує простий трюк з оцтом, який допоможе довше зберігати сир свіжим і м’яким. Onet розповідає, як правильно зберігати сир у холодильнику.

Використання оцту для зберігання сиру не є новинкою, але про це досі мало хто знає. Фахівці пояснюють, що оцтова кислота знижує pH, створюючи несприятливе середовище для бактерій та цвілі. Завдяки цьому сир повільніше псується і довше зберігає свіжість.

Достатньо після покупки обернути сир у паперовий рушник, змочений оцтом, а потім покласти його в герметичну місткість і помістити у ящик для овочів у холодильнику.

На відміну від харчової плівки чи пластикових упаковок, які утримують вологу та прискорюють псування сиру, паперовий рушник, змочений оцтом, дозволяє зберегти належні умови. Оцет має антибактеріальну та протигрибкову дію, обмежуючи розвиток мікроорганізмів, відповідальних за псування продукту.