Домогтися приємного відтінку можна не лише за рахунок тривалого варіння овочів та м’яса

Золотистий колір бульйону багато хто вважає ознакою його насиченості та правильного приготування. Однак домогтися приємного відтінку можна не лише за рахунок тривалого варіння овочів та м’яса, а й завдяки одній простій спеції. Onet розповідає, що слід додати в бульйон, щоб він був золотистим.

Кулінари зазначають, що найпростіший спосіб надати бульйону насиченого жовтого відтінку – додати куркуму. Всього одна чайна ложка цієї спеції, додана на початку варіння, може не тільки покращити смак і колір супу, але й значно підвищити його харчову цінність.

У куркумі міститься куркумін, який є потужним антиоксидантом з протизапальними властивостями. В осінні та зимові місяці, коли організм особливо схильний до хвороб, відвар з куркуми може бути не тільки смачним, але й ефективним способом підвищення імунітету.

Важливо варити суп на повільному вогні, щоб зберегти всю його поживну цінність.