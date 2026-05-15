Під час приготування бульйону багато хто звично чистить моркву, цибулю чи селеру перед тим, як додати їх у каструлю. Однак кулінарні експерти пояснюють, що саме це може впливати на смак і поживність страви. Onet розповідає, чи потрібно чистити овочі для бульйону.

Чи потрібно чистити овочі для бульйону?

Фахівці зазначають, що шкірка овочів містить найбільше вітамінів і мінералів, які збагачують бульйон поживною цінністю. Тому овочі слід ретельно помити, але не чистити, перш ніж додавати їх у каструлю.

Це стосується й цибулі-порею, яка часто здається занадто брудною. Експерти пояснюють, що достатньо добре промити овоч під холодною водою, зрізаючи лише занадто забруднені частини.