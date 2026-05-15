Аерогриль добре справляється з приготуванням овочів, м’яса чи картоплі, однак під час випікання багато хто стикається з однаковою проблемою – верх тіста швидко рум’яниться, а низ залишається сирим і вологим. І проблема полягає не у рецепті, а в особливостях роботи самого пристрою. Onet розповідає, чому ж низ випічки залишається вологим.

Чому випічка погано пропікається знизу?

Аерогриль працює завдяки циркуляції гарячого повітря, яке подається зверху. Через це основний потік тепла спрямований саме на верхню частину страви, тоді як низ отримує тепло лише через кошик та металеві елементи. У результаті верх випічки готується швидше, а дно може залишатися недопеченим.

Додатковою проблемою є перфорований кошик, який не так ефективно утримує тепло, як традиційне деко. Крім цього, в аерогрилях зазвичай немає нижнього нагрівального елемента, який є у звичайних духовках, тому тепло розподіляється менш рівномірно.

Також на результат впливає неправильне використання паперу для випікання або переповнений кошик. Якщо циркуляція повітря блокується, гаряче повітря не може нормально проходити під стравою.

Як покращити результат випікання в аерогрилі?

Експерти радять залишати трохи місця в кошику та регулярно повертати страву, що дозволить теплу пропекти кожну сторону. Вони також рекомендують не накривати весь кошик пергаментним папером, оскільки це може блокувати потік повітря.

Також варто обрати металеву форму замість силіконової, оскільки метал краще проводить тепло. Окрім цього, гарною ідеєю буде попередньо розігріти аерогриль протягом трьох-п’яти хвилин перед тим, як ставити страву всередину. Експерти радять знизити температуру та збільшити час випікання, що дозволить теплу досягти дна випічки.