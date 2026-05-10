Варення з кульбаби. Рецепт дня
До теми
- Варення на сковорідці з абрикос або вишень. Рецепт дня ZAXID.NET
- Варення з аличі. Рецепт дня ZAXID.NET
Варення з кульбаби, яке ще називають «кульбабовим медом», має ніжний квітковий аромат і красивий бурштиновий колір. Воно не лише смачне, а й містить багато корисних речовин, що допомагають підтримувати організм. Такий домашній десерт чудово смакує до чаю, млинців або тостів. Рецепт Cookpad.
Інгредієнти
|Суцвіття кульбаби
|200 шт.
|Вода
|500 мл
|Цукор
|500 г
|Лимонна кислота
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Зберіть суцвіття кульбаби у суху сонячну погоду подалі від доріг та залізничних шляхів.
Крок 2
Відокремте жовті пелюстки від зеленої частини квітів за допомогою ножиць.
Крок 3
Викладіть пелюстки у каструлю та залийте холодною водою. Додайте лимонну кислоту та перемішайте.
Крок 4
Варіть суміш на повільному вогні приблизно 30 хвилин. Залиште відвар настоюватися на 1 годину.
Крок 5
Процідіть рідину через сито або марлю та добре відіжміть пелюстки.
Крок 6
Додайте до відвару цукор та перемішайте до розчинення.
Крок 7
Варіть варення 30–45 хвилин, періодично помішуючи.
Крок 8
Розлийте гаряче варення у стерильні сухі банки. Закрийте банки кришками та зберігайте у прохолодному сухому місці.