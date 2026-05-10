Варення з кульбаби, яке ще називають «кульбабовим медом», має ніжний квітковий аромат і красивий бурштиновий колір. Воно не лише смачне, а й містить багато корисних речовин, що допомагають підтримувати організм. Такий домашній десерт чудово смакує до чаю, млинців або тостів. Рецепт Cookpad.

Інгредієнти Суцвіття кульбаби 200 шт. Вода 500 мл Цукор 500 г Лимонна кислота 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Зберіть суцвіття кульбаби у суху сонячну погоду подалі від доріг та залізничних шляхів. Крок 2 Відокремте жовті пелюстки від зеленої частини квітів за допомогою ножиць. Крок 3 Викладіть пелюстки у каструлю та залийте холодною водою. Додайте лимонну кислоту та перемішайте. Крок 4 Варіть суміш на повільному вогні приблизно 30 хвилин. Залиште відвар настоюватися на 1 годину. Крок 5 Процідіть рідину через сито або марлю та добре відіжміть пелюстки. Крок 6 Додайте до відвару цукор та перемішайте до розчинення. Крок 7 Варіть варення 30–45 хвилин, періодично помішуючи. Крок 8 Розлийте гаряче варення у стерильні сухі банки. Закрийте банки кришками та зберігайте у прохолодному сухому місці.