Варення на сковорідці з абрикос або вишень. Рецепт дня0
До теми
- Варення з аличі. Рецепт дня ZAXID.NET
- Густе полуничне варення. Рецепт дня ZAXID.NET
- Густе абрикосове варення з трьох інгредієнтів. Рецепт дня ZAXID.NET
Простий і швидкий рецепт варення на сковорідці – справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти літні ягоди й фрукти без зайвих клопотів. Готується всього за 15 хвилин, а результат – ароматне, яскраве варення, яке чудово смакує взимку. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Для вишневого варення:
|Вишня чищена
|1,5 л
|Цукор
|1,5 л
|Лимонна кислота
|½ ч. л.
|Для абрикосового варення:
|Абрикоси (без кісточок)
|2 кг
|Цукор
|2 кг
|Лимонна кислота
|1 ч. л.
Спосіб приготування (вишневе варення):
Крок 1
Перекладіть вишню на сковорідку й прогрійте, щоб виділився сік і частина рідини випарувалась.
Крок 2
Додайте цукор і добре перемішайте.
Крок 3
Вичавіть трохи лимонної кислоти (приблизно половину чайної ложки без гірки).
Крок 4
Варіть на середньому вогні близько 15 хвилин після закипання, помішуючи.
Крок 5
Гарячим розлийте у стерилізовані банки.
Крок 6
Банки не вкутуйте. Після повного охолодження перенесіть у темне прохолодне місце (погріб або кладова).
Спосіб приготування (абрикосове варення):
Крок 1
Викладіть нарізані абрикоси на сковорідку, дайте їм трохи пустити сік.
Крок 2
Додайте цукор і перемішайте.
Крок 3
Висипте лимонну кислоту (приблизно чайну ложку без гірки).
Крок 4
Після закипання варіть близько 15 хвилин, помішуючи.
Крок 5
Розлийте гарячим у стерильні банки. Не вкутуйте. Зберігайте після охолодження в темному прохолодному місці.