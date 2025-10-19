Простий і швидкий рецепт варення на сковорідці – справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти літні ягоди й фрукти без зайвих клопотів. Готується всього за 15 хвилин, а результат – ароматне, яскраве варення, яке чудово смакує взимку. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Для вишневого варення: Вишня чищена 1,5 л Цукор 1,5 л Лимонна кислота ½ ч. л. Для абрикосового варення: Абрикоси (без кісточок) 2 кг Цукор 2 кг Лимонна кислота 1 ч. л. Спосіб приготування (вишневе варення): Крок 1 Перекладіть вишню на сковорідку й прогрійте, щоб виділився сік і частина рідини випарувалась. Крок 2 Додайте цукор і добре перемішайте. Крок 3 Вичавіть трохи лимонної кислоти (приблизно половину чайної ложки без гірки). Крок 4 Варіть на середньому вогні близько 15 хвилин після закипання, помішуючи. Крок 5 Гарячим розлийте у стерилізовані банки. Крок 6 Банки не вкутуйте. Після повного охолодження перенесіть у темне прохолодне місце (погріб або кладова). Спосіб приготування (абрикосове варення): Крок 1 Викладіть нарізані абрикоси на сковорідку, дайте їм трохи пустити сік. Крок 2 Додайте цукор і перемішайте. Крок 3 Висипте лимонну кислоту (приблизно чайну ложку без гірки). Крок 4 Після закипання варіть близько 15 хвилин, помішуючи. Крок 5 Розлийте гарячим у стерильні банки. Не вкутуйте. Зберігайте після охолодження в темному прохолодному місці.