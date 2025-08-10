Приготуйте ароматне полуничне варення всього за 3 хвилини – швидко, просто й без зайвих зусиль. Потрібно лише кілька інгредієнтів, соковиті ягоди та трохи часу, щоб отримати смачний додаток до чаю або тостів. Якщо немає блендера – подрібнюйте ягоди вручну. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

полуниця – 1 кг;

1 кг; цукор – 500 г;

500 г; желфікс – 25 г;

25 г; лимонна кислота – 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

Добре промийте полуницю, видаліть плодоніжки й дайте ягодам просохнути. Більшість ягід подрібніть у блендері до стану пюре, а частину наріжте шматочками, щоб варення мало більш насичену текстуру.

Змішайте желфікс із частиною цукру й додайте до полуничної маси, добре перемішайте.

Перелийте суміш у каструлю, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання зменшіть вогонь і варіть 3 хвилини.

Досипте решту цукру та додайте лимонну кислоту. Продовжуйте варити ще 3 хвилини, періодично знімаючи пінку.

Зніміть каструлю з вогню. Готове варення розкладіть у чисті стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Потім приберіть у прохолодне місце для зберігання.