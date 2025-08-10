Густе полуничне варення. Рецепт дня0
Приготуйте ароматне полуничне варення всього за 3 хвилини – швидко, просто й без зайвих зусиль. Потрібно лише кілька інгредієнтів, соковиті ягоди та трохи часу, щоб отримати смачний додаток до чаю або тостів. Якщо немає блендера – подрібнюйте ягоди вручну. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 1 кг;
- 500 г;
- 25 г;
- 1/3 ч. л.
Спосіб приготування:
Добре промийте полуницю, видаліть плодоніжки й дайте ягодам просохнути. Більшість ягід подрібніть у блендері до стану пюре, а частину наріжте шматочками, щоб варення мало більш насичену текстуру.
Змішайте желфікс із частиною цукру й додайте до полуничної маси, добре перемішайте.
Перелийте суміш у каструлю, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання зменшіть вогонь і варіть 3 хвилини.
Досипте решту цукру та додайте лимонну кислоту. Продовжуйте варити ще 3 хвилини, періодично знімаючи пінку.
Зніміть каструлю з вогню. Готове варення розкладіть у чисті стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Потім приберіть у прохолодне місце для зберігання.