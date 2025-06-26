Малиново-бананове варення. Рецепт дня0
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Малиново-бананове варення – це нетипове поєднання ягідної кислинки й м’якої солодкості тропічного фрукта. Такий дует створює цікаву текстуру та насичений смак, що відрізняється від класичних варіантів варення. У приготуванні важливо дотримуватись правильного співвідношення інгредієнтів, щоб уникнути надмірної рідкості або приторності, пише PMG.
Інгредієнти:
- малина – 1 кг;
- м'якоть банана – 250 г;
- цукор – 800 г;
- сік 1 лимона.
Спосіб приготування:
Малину слід викласти у каструлю з товстим дном і ретельно розім’яти до стану пюре. Банани нарізають напівкільцями й додають до малини. Потім у масу всипають цукор і вливають сік лимона.
Суміш нагрівають на середньому вогні до закипання, не забуваючи час від часу помішувати. Після закипання вогонь зменшують до мінімуму й варять приблизно 20 хвилин, прибираючи піну з поверхні.
За потреби час варіння можна трохи подовжити для отримання густішої консистенції. Готове варення розливають у стерилізовані банки, щільно закривають, перевертають догори дном і загортають до повного охолодження.