Малиново-бананове варення – це нетипове поєднання ягідної кислинки й м’якої солодкості тропічного фрукта. Такий дует створює цікаву текстуру та насичений смак, що відрізняється від класичних варіантів варення. У приготуванні важливо дотримуватись правильного співвідношення інгредієнтів, щоб уникнути надмірної рідкості або приторності, пише PMG.

Інгредієнти:

малина – 1 кг;

м'якоть банана – 250 г;

цукор – 800 г;

сік 1 лимона.

Спосіб приготування:

Малину слід викласти у каструлю з товстим дном і ретельно розім’яти до стану пюре. Банани нарізають напівкільцями й додають до малини. Потім у масу всипають цукор і вливають сік лимона.

Суміш нагрівають на середньому вогні до закипання, не забуваючи час від часу помішувати. Після закипання вогонь зменшують до мінімуму й варять приблизно 20 хвилин, прибираючи піну з поверхні.

За потреби час варіння можна трохи подовжити для отримання густішої консистенції. Готове варення розливають у стерилізовані банки, щільно закривають, перевертають догори дном і загортають до повного охолодження.