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Домашнє полуничне морозиво із трьох інгредієнтів. Рецепт дня0
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Домашнє полуничне морозиво із трьох простих інгредієнтів готується швидко, без зайвих зусиль і не потребує спеціального обладнання. Воно ніжне, ароматне та натуральне – ідеальний десерт для спекотного дня.
Інгредієнти:
- свіжа полуниця – 300 г;
- жирні 33% вершки – 500 г;
- згущене молоко – 300 г.
Спосіб приготування:
Спочатку свіжу полуницю потрібно подрібнити у блендері до однорідної маси. В окремій посудині збийте нежирні вершки до стійких піків, після чого додайте біле згущене молоко і ще раз добре збийте, ділиться Аnny.cooking.
Отриману вершкову суміш з’єднайте з полуничним пюре, ретельно перемішайте. Перелийте масу у відповідну форму та поставте в морозильник – вже за кілька годин ви отримаєте ніжне, освіжаюче морозиво без зайвих добавок.
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