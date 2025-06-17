Домашнє полуничне морозиво із трьох простих інгредієнтів готується швидко, без зайвих зусиль і не потребує спеціального обладнання. Воно ніжне, ароматне та натуральне – ідеальний десерт для спекотного дня.

Інгредієнти:

свіжа полуниця – 300 г;

жирні 33% вершки – 500 г;

згущене молоко – 300 г.

Спосіб приготування:

Спочатку свіжу полуницю потрібно подрібнити у блендері до однорідної маси. В окремій посудині збийте нежирні вершки до стійких піків, після чого додайте біле згущене молоко і ще раз добре збийте, ділиться Аnny.cooking.

Отриману вершкову суміш з’єднайте з полуничним пюре, ретельно перемішайте. Перелийте масу у відповідну форму та поставте в морозильник – вже за кілька годин ви отримаєте ніжне, освіжаюче морозиво без зайвих добавок.