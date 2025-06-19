Фруктові десерти нашвидкоруч – саме те, що потрібно багатьом влітку. Завдяки тому, що цей торт випікати не потрібно, його можна приготувати за 20 хвилин.

Інгредієнти:

сметана 20% – 500 г;

варене згущене молоко – 300 г;

печиво (будь-яке: біле, шоколадне чи мікс) – 150 г;

банани стиглі – 2 шт.;

желатин – 25 г;

вода холодна – 120 мл;

какао.

Спосіб приготування:

У невелику миску висипають желатин і заливають холодною водою. Його залишають на 10-15 хвилин для набухання. Потім ємність ставлять на водяну баню або мінімальний вогонь і нагрівають, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться. Важливо слідкувати, щоб суміш не закипіла, ділиться Ann_food.

В окремій глибокій мисці змішують сметану та варене згущене молоко. Перебивають усе занурювальним блендером до гладенької однорідної консистенції. Саме така текстура забезпечує ніжність майбутнього десерту.

Банани нарізають кружальцями товщиною приблизно 0,5 см. Печиво ламають руками або ріжуть ножем на невеликі шматочки. Для цікавішої текстури можна комбінувати кілька видів печива.

До сметанно-згущеної основи додають теплий желатин і ретельно перемішують до однорідності. Потім вводять банани та подрібнене печиво. Акуратно перемішують ложкою або лопаткою, рівномірно розподіляючи інгредієнти.

Форму для торта вистилають пергаментом або харчовою плівкою. У неї виливають отриману масу, розрівнюють поверхню. Ставлять у холодильник щонайменше на 6 годин, а краще на ніч.

Перед подачею торт обережно виймають із форми та знімають пергамент. Поверхню посипають какао через ситечко. За бажанням прикрашають скибочками банана, тертим шоколадом або горішками.

Для виразнішої структури можна додати жменю подрібнених волоських горіхів, фундука або мигдалю.

Щоб надати шоколадного смаку, до сметанної основи додають 1-2 столові ложки какао під час збивання.