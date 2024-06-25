Сезон домашніх ягід продовжується і на кущах уже починає достигати смородина. Ніжний чізкейк без випічки із соковитих ягід готується дуже швидко.

Інгредієнти:

Для основи:

шоколадне печиво (пісочне) – 200 г;

вершкове масло – 90 г;

Для сирного мусу:

желатин – 12 г;

вода – 70 мл;

сир 5-9% – 400 г;

сметана 20% – 150 г;

цукор – 80 г;

ванільний цукор – 1 ч.л.;

Для ягідного мусу:

чорна смородина – 300 г;

цукор – 60 г;

вода – 30 мл;

желатин – 7 г;

вода – 40 мл.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити та з’єднати з розтопленим маслом, пише «Пляшка». Викласти на дно форми. Щільно утрамбувати і прибрати у холодильник.

У склянці замочити желатин, перемішати та залишити його набухати. Після застигання, розтопити желатин у мікрохвильовій печі або на паровій бані.

У невелику кастрюлю всипати цукор, залити 30 мл водою і нагрівати до повного розчинення. Висипати туди смородину, варити її в сиропі 5 хвилин, потім дати охолонути і перемолоти блендером до однорідної маси.

Для сирного мусу знову замочуємо желатин, залишаємо набухати, а потім топимо на водяній бані.

Сир, цукор, сметану та ванільний цукор змішати в одній ємності. Все збити блендером до однорідності. У розтоплений теплий желатин додати дві ложки сирної маси, щоб трохи остудити його. Вилити все у загальну сирну суміш і ретельно перемішати.

На пісочну основу в хаотичному порядку викладайте ложку сирної суміші, ложку ягідної. за допомогою дерев’яної шпажки можна зробити малюнок на десерті.

Поставте залитий чізкейк у холодильник до повного застигання (на 5 годин, а краще на ніч).