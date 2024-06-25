Смородиновий чізкейк без випічки. Рецепт дня0
До теми
- Пиріг з черешнями. Рецепт дня ZAXID.NET
- Легка полунична шарлотка. Рецепт дня ZAXID.NET
- Проста шарлотка з яблуками. Рецепт дня ZAXID.NET
Сезон домашніх ягід продовжується і на кущах уже починає достигати смородина. Ніжний чізкейк без випічки із соковитих ягід готується дуже швидко.
Інгредієнти:
Для основи:
- шоколадне печиво (пісочне) – 200 г;
- вершкове масло – 90 г;
Для сирного мусу:
- желатин – 12 г;
- вода – 70 мл;
- сир 5-9% – 400 г;
- сметана 20% – 150 г;
- цукор – 80 г;
- ванільний цукор – 1 ч.л.;
Для ягідного мусу:
- чорна смородина – 300 г;
- цукор – 60 г;
- вода – 30 мл;
- желатин – 7 г;
- вода – 40 мл.
Спосіб приготування:
Печиво подрібнити та з’єднати з розтопленим маслом, пише «Пляшка». Викласти на дно форми. Щільно утрамбувати і прибрати у холодильник.
У склянці замочити желатин, перемішати та залишити його набухати. Після застигання, розтопити желатин у мікрохвильовій печі або на паровій бані.
У невелику кастрюлю всипати цукор, залити 30 мл водою і нагрівати до повного розчинення. Висипати туди смородину, варити її в сиропі 5 хвилин, потім дати охолонути і перемолоти блендером до однорідної маси.
Для сирного мусу знову замочуємо желатин, залишаємо набухати, а потім топимо на водяній бані.
Сир, цукор, сметану та ванільний цукор змішати в одній ємності. Все збити блендером до однорідності. У розтоплений теплий желатин додати дві ложки сирної маси, щоб трохи остудити його. Вилити все у загальну сирну суміш і ретельно перемішати.
На пісочну основу в хаотичному порядку викладайте ложку сирної суміші, ложку ягідної. за допомогою дерев’яної шпажки можна зробити малюнок на десерті.
Поставте залитий чізкейк у холодильник до повного застигання (на 5 годин, а краще на ніч).