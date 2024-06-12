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Легка полунична шарлотка. Рецепт дня0
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Сезон солодких ягід триває, тому ви ще встигаєте приготувати класичну полуничну шарлотку за найлегшим рецептом.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 250 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- цукор – 250 г;
- цукор ванільний – 10 г;
- сода харчова – 5 г;
- оцет – 5 мл;
- полуниця – 400 г;
- олія соняшникова – 20 г;
- цукрова пудра – 20 г.
Спосіб приготування:
Полуницю помийте, обсушіть, обірвіть плодоніжки та поріжте шматочками, пише Shuba.
Цукор збийте з яйцями до пишної маси, додайте борошно, ванільний цукор, полуницю і соду, гашену оцтом. Перемішайте масу до однорідності.
Форму для запікання змастіть олією і викладіть у неї масу. Помістіть у розігріту до 180°C духовку та випікайте 30-40 хвилин до появи золотистого кольору.
Остудіть і посипте готову шарлотку цукровою пудрою.
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