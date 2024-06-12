Сезон солодких ягід триває, тому ви ще встигаєте приготувати класичну полуничну шарлотку за найлегшим рецептом.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г;

яйця курячі – 3 шт.;

цукор – 250 г;

цукор ванільний – 10 г;

сода харчова – 5 г;

оцет – 5 мл;

полуниця – 400 г;

олія соняшникова – 20 г;

цукрова пудра – 20 г.

Спосіб приготування:

Полуницю помийте, обсушіть, обірвіть плодоніжки та поріжте шматочками, пише Shuba.

Цукор збийте з яйцями до пишної маси, додайте борошно, ванільний цукор, полуницю і соду, гашену оцтом. Перемішайте масу до однорідності.

Форму для запікання змастіть олією і викладіть у неї масу. Помістіть у розігріту до 180°C духовку та випікайте 30-40 хвилин до появи золотистого кольору.

Остудіть і посипте готову шарлотку цукровою пудрою.