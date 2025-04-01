Такий пиріг подають у німецьких кав’ярнях. Тут дуже багато яблук та мало тіста (фахівці порахували, що на 90% яблук йде лише 10% тіста). А зробити його можна за 15 хвилин.

Інгредієнти:

яйця 2 шт.;

сіль дрібка;

цукор 100 г;

ванільний цукор 1 ч.л.;

молоко 100 мл;

масло 20 г + для змащування форми;

цедра 1 лимона;

пшеничне борошно 100 г;

розпушувач 1 ч.л.;

яблука 4-5 шт.;

сік 1 ⁄2 лимона

Яйця збити з сіллю та цукром, додати молоко та знову збити. Додати цедру та розтоплене масло. Невеличкими порціями додати борошно, розпушувач, ванільний цукор та добре перемішати.

Яблука помити, почистити, нарізати тонкими скибочками (можна овочечиствкою або мандоліною) та полити соком лимона. Поступово викласти яблука в тісто та розмішати так, щоб кожен шматочок був у тісті.

Змастити форму маслом. Викласти масу, розрівняти. Випікати 50-60 хвилин при 180°.

За бажанням готовий та охолоджений пиріг можна посипати цукровою пудрою або мигдалевими пластівцями.