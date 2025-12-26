Від бажання скуштувати торт «Дрова під снігом» легко втратити спокій, адже це поєднання хрусткого пісочного тіста, соковитої вишневої начинки та ніжного вершкового крему захоплює з першого шматочка. Десерт виглядає ефектно, але готується з доступних інгредієнтів і чудово підходить для святкового столу. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

для тіста: маргарин 250 г сметана 15% 200 г розпушувач 1 ч. л. борошно пшеничне 450 г для начинки: консервована вишня без кісточок 1 кг крохмаль 3 ст. л. для крему: вершки 33–35% 500 мл цукрова пудра 150 г загущувач для сметани або вершків 10 г за потреби

Спосіб приготування:

Крок 1 Злийте з консервованої вишні близько 300 мл соку, всипте крохмаль у миску та розведіть його частиною соку.

Крок 2 Перелийте решту соку разом із вишнями в сотейник, поставте на помірний вогонь і прогрійте. Влийте розведений крохмаль, постійно помішуйте та варіть близько хвилини до загущення, після чого охолодіть начинку.

Крок 3 Натріть заморожений маргарин до борошна, додайте розпушувач і сметану, замісіть м’яке тісто та охолодіть його в морозильній камері 25 хвилин. Розкачайте тісто тонким шаром, наріжте смужками приблизно 25 см завдовжки і 5–6 см завширшки.

Крок 4 Викладіть уздовж смужок вишневу начинку, згорніть і добре защипніть краї, формуючи трубочки. Перекладіть трубочки на деко з пергаментом і випікайте при температурі 200 °C близько 15 хвилин до золотистості, потім остудіть.

Крок 5 Збийте вершки з цукровою пудрою та загущувачем до густого, пишного крему.

Крок 6 Викладіть на блюдо перший шар із п’яти трубочок і змастіть кремом, зверху покладіть чотири трубочки й знову змастіть кремом.

Крок 7 Повторюйте, викладаючи шари з трьох, двох та однієї трубочки, щедро промащуючи кожен шар кремом.