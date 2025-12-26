Торт «Дрова під снігом» або «Смерекова хата». Рецепт дня0
Від бажання скуштувати торт «Дрова під снігом» легко втратити спокій, адже це поєднання хрусткого пісочного тіста, соковитої вишневої начинки та ніжного вершкового крему захоплює з першого шматочка. Десерт виглядає ефектно, але готується з доступних інгредієнтів і чудово підходить для святкового столу. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|для тіста:
|маргарин
|250 г
|сметана 15%
|200 г
|розпушувач
|1 ч. л.
|борошно пшеничне
|450 г
|для начинки:
|консервована вишня без кісточок
|1 кг
|крохмаль
|3 ст. л.
|для крему:
|вершки 33–35%
|500 мл
|цукрова пудра
|150 г
|загущувач для сметани або вершків
|10 г за потреби
Спосіб приготування:
Крок 1
Злийте з консервованої вишні близько 300 мл соку, всипте крохмаль у миску та розведіть його частиною соку.
Крок 2
Перелийте решту соку разом із вишнями в сотейник, поставте на помірний вогонь і прогрійте. Влийте розведений крохмаль, постійно помішуйте та варіть близько хвилини до загущення, після чого охолодіть начинку.
Крок 3
Натріть заморожений маргарин до борошна, додайте розпушувач і сметану, замісіть м’яке тісто та охолодіть його в морозильній камері 25 хвилин. Розкачайте тісто тонким шаром, наріжте смужками приблизно 25 см завдовжки і 5–6 см завширшки.
Крок 4
Викладіть уздовж смужок вишневу начинку, згорніть і добре защипніть краї, формуючи трубочки. Перекладіть трубочки на деко з пергаментом і випікайте при температурі 200 °C близько 15 хвилин до золотистості, потім остудіть.
Крок 5
Збийте вершки з цукровою пудрою та загущувачем до густого, пишного крему.
Крок 6
Викладіть на блюдо перший шар із п’яти трубочок і змастіть кремом, зверху покладіть чотири трубочки й знову змастіть кремом.
Крок 7
Повторюйте, викладаючи шари з трьох, двох та однієї трубочки, щедро промащуючи кожен шар кремом.
Крок 8
Поставте торт у холодильник на кілька годин для стабілізації, перед подачею посипте цукровою пудрою та подавайте.