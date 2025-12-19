Ніжний домашній тортик із поєднанням ароматних медових коржів, соковитого макового шару та простого сметанного крему. Рецепт перевірений часом, не складний у приготуванні й чудово підходить як для свят, так і для родинного чаювання. Найкраще смакує після настоювання, коли коржі добре просочаться кремом. Рецепт від «Філіжанки кави».

Інгредієнти

Медові коржі: масло вершкове 100 г цукор 1 склянка мед 2 ст. ложки сода 2 ч. ложки яйця 2 шт. амоній 1 ст. ложка борошно 3 склянки Маковий корж: мак сухий мелений 1 склянка цукор 1 склянка яйце 1 шт. сметана 1 склянка амоній 1 ст. ложка борошно 1,5 склянки Крем: сметана 750 мл цукор 1 склянка

Спосіб приготування:

Крок 1 У каструлю з товстим дном викласти вершкове масло, цукор, мед і соду. На повільному вогні, постійно помішуючи, варити до коричневого кольору. Зняти з вогню й дати трохи охолонути.

Крок 2 Додати яйця, амоній і борошно. Замісити м’яке, повільне тісто. Поділити його на дві частини, розкачати на пергаменті у розмір форми.

Крок 3 Випікати медові коржі при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин до готовності. Остудити.

Крок 4 Мак змолоти в кавомолці. Амоній розмішати зі сметаною.

Крок 5 Яйце збити з цукром, додати мелений мак, сметану з амонієм і борошно. Добре перемішати до консистенції густої сметани.

Крок 6 Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати при температурі 180 °C близько 20 хвилин. Остудити.

Крок 7 Сметану змішати з цукром до однорідності.