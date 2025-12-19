Медово-маковий пляцок до різдвяного столу0
Ніжний домашній тортик із поєднанням ароматних медових коржів, соковитого макового шару та простого сметанного крему. Рецепт перевірений часом, не складний у приготуванні й чудово підходить як для свят, так і для родинного чаювання. Найкраще смакує після настоювання, коли коржі добре просочаться кремом. Рецепт від «Філіжанки кави».
Інгредієнти
|Медові коржі:
|масло вершкове
|100 г
|цукор
|1 склянка
|мед
|2 ст. ложки
|сода
|2 ч. ложки
|яйця
|2 шт.
|амоній
|1 ст. ложка
|борошно
|3 склянки
|Маковий корж:
|мак сухий мелений
|1 склянка
|цукор
|1 склянка
|яйце
|1 шт.
|сметана
|1 склянка
|амоній
|1 ст. ложка
|борошно
|1,5 склянки
|Крем:
|сметана
|750 мл
|цукор
|1 склянка
Спосіб приготування:
Крок 1
У каструлю з товстим дном викласти вершкове масло, цукор, мед і соду. На повільному вогні, постійно помішуючи, варити до коричневого кольору. Зняти з вогню й дати трохи охолонути.
Крок 2
Додати яйця, амоній і борошно. Замісити м’яке, повільне тісто. Поділити його на дві частини, розкачати на пергаменті у розмір форми.
Крок 3
Випікати медові коржі при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин до готовності. Остудити.
Крок 4
Мак змолоти в кавомолці. Амоній розмішати зі сметаною.
Крок 5
Яйце збити з цукром, додати мелений мак, сметану з амонієм і борошно. Добре перемішати до консистенції густої сметани.
Крок 6
Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати при температурі 180 °C близько 20 хвилин. Остудити.
Крок 7
Сметану змішати з цукром до однорідності.
Крок 8
Викласти пляцок шарами: медовий корж, крем, маковий корж, крем, медовий корж. Верх і боки змастити кремом. Залишити пляцок настоюватися щонайменше на кілька годин, а краще на ніч.