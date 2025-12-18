Рецепти
Ніжний десерт, який не треба випікати: тістечка «Шишки» на Новий рік0
Тістечко «Шишки» – ніжний десерт без випічки, схожий на тірамісу. Готується просто, не потребує духовки, пасує для святкового столу та сподобається гостям будь-якого віку. Рецепт від «Смачно та гарно вдома».
Інгредієнти
|Печиво савоярді
|200 г
|Какао
|20 г
|Сир маскарпоне
|150–170 г
|Кава
|30 мл
|Лікер «Бейліз»
|20 мл
|Шоколадні кукурудзяні пластівці
|40 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть печиво савоярді руками або в блендері до крихти.
Крок 2
Додайте какао, маскарпоне, каву та лікер. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
Крок 3
Розділіть суміш на рівні частини, скільки частин, стільки тістечок ви отримаєте.
Крок 4
З кожної частини сформуйте конус.
Крок 5
Прикріпіть шоколадні кукурудзяні пластівці від верху до низу конуса, формуючи «шишку».
Крок 6
За бажанням посипте тістечка цукровою пудрою через дрібне сито і подавайте одразу до столу.
