Тістечко «Шишки» – ніжний десерт без випічки, схожий на тірамісу. Готується просто, не потребує духовки, пасує для святкового столу та сподобається гостям будь-якого віку. Рецепт від «Смачно та гарно вдома». Інгредієнти Печиво савоярді 200 г Какао 20 г Сир маскарпоне 150–170 г Кава 30 мл Лікер «Бейліз» 20 мл Шоколадні кукурудзяні пластівці 40 г Спосіб приготування: Крок 1 Подрібніть печиво савоярді руками або в блендері до крихти. Крок 2 Додайте какао, маскарпоне, каву та лікер. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Крок 3 Розділіть суміш на рівні частини, скільки частин, стільки тістечок ви отримаєте. Крок 4 З кожної частини сформуйте конус. Крок 5 Прикріпіть шоколадні кукурудзяні пластівці від верху до низу конуса, формуючи «шишку». Крок 6 За бажанням посипте тістечка цукровою пудрою через дрібне сито і подавайте одразу до столу.

