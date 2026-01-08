Причин може бути кілька, але дотримуючись простих правил, ви зможете зберегти хрустку скоринку на м’ясі

Часто трапляється так, що панірування з відбивних відшаровується під час смаження. Причин може бути кілька, але дотримуючись простих правил, ви зможете зберегти хрустку скоринку на м’ясі. Ukr.Media розповідає, чому панірування з відбивних обсипається.

Чому панірування може обсипатися?

Неправильна підготовка м’яса

Перед паніруванням його слід правильно обробити. Якщо м’ясо занадто вологе, панірування може неправильно прилипати і легко відшаровуватися.Тому перед обвалюванням потрібно добре обсушити всі шматочки м’яса.

Неправильна техніка панірування

Під час панірування потрібно використовувати три шари – борошно, яйце та сухарі. І важливо, щоб кожен із них гарно «приклеївся». Завдяки цьому відбивні будуть покриті рівномірно.

Неправильне приготування

Якщо олія буде надто гарячою, панірування може просто пригоріти та відшаруватися від м’яса. А якщо олія буде надто холодною, відбивна може увібрати багато олії, що часто теж призводить до відшарування. Тому м’ясо потрібно смажити в добре розігрітій олії, але не занадто гарячій.

Неправильний вибір виду панірування

Панірування може бути різним і деякі види можуть краще прилипати до м’яса ніж інші, тому варто поекспериментувати з різними варіантами.