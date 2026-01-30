Закваска – це природній «підіймач» тіста, який створений без додавання промислових дріжджів

Домашній хліб на заквасці відрізняється від звичайного – він має інший смак, пористу текстуру та довше залишається свіжим. Багато хто вважає, що процес створення закваски складний, але насправді ж зробити її можна навіть в домашніх умовах. «Львівські дріжджі» розповідають, як правильно зробити закваску для домашнього хліба.

Що таке закваска та як вона впливає на випічку?

Закваска – це природній «підіймач» тіста, який створений без додавання промислових дріжджів. Вона готується з борошна та води, які ферментуються під впливом мікроорганізмів. У результаті цього процесу формується унікальна мікрофлора, де активно розвиваються дикі дріжджі та бактерії. І саме вони запускають бродіння, утворюють бульбашки газу, змінюють кислотність, впливають на текстуру майбутнього хліба.

Завдяки природному бродінню закваска створює складні ароматичні ноти – від легкої кислинки до горіхових відтінків. Також завдяки бульбашкам газу хліб стає пористим та ніжним. А через процес ферментації полегшується засвоєння глютену та зменшується глікемічний індекс.

Як приготувати закваску в домашніх умовах?

Щоб створити закваску, вам знадобляться борошно та вода кімнатної температури, а також трохи терпіння, адже процес триває кілька днів:

День 1. Змішайте 50 грамів борошна (можна використовувати житнє) з 50 мілілітрами води. Накрийте місткість тканиною та залиште в теплому місці. День 2. Додайте ще 50 грамів борошна й 50 мілілітрів води та перемішайте. Якщо ви помітили дрібні бульбашки – це ознака початку ферментації. День 3. Відлийте половину суміші та додайте нову порцію борошна та води у тих самих пропорціях. День 4. Повторіть вчорашню процедуру, і якщо закваска активна – вона буде зростати та утворювати гази. День 5-6. Суміш має мати кислуватий аромат та добре збільшуватись у розмірі. Якщо так відбувається, це означає, що закваска готова до використання.

Коли закваска вже активна, її потрібно правильно підтримувати, щоб вона залишалась живою. Якщо ви зберігаєте закваску при кімнатній температурі – годуйте її щодня (відлийте частину, додайте рівну кількість борошна та води). Якщо в холодильнику – достатньо це робити 1-2 рази на тиждень. Також раз на тиждень краще перелити закваску в чисту місткість, щоб уникнути небажаного запаху та плісняви.

Для активної ферментації ідеально тримати закваску при температурі 22–26°C. Якщо вона зберігається в холодильнику – перед випічкою обов’язково дайте їй кілька годин на адаптацію.