Домашній хліб на заквасці смачніший, корисніший та довше зберігається. Але спочатку потрібно «відгодувати» закваску, тобто по суті зробити дріжджі власноруч.

Нічого складного у самому процесі немає, проте закваска в хаті нагадує утримання домашнього улюбленця: її потрібно щодня годувати на не залишати саму надовго. Проте результат того вартує.



Інгредієнти:

Для закваски:

житнє борошно 250 гр.

вода 250 мл.

Для хліба:

вода 250 мл

готова закваска 100 гр.

пшеничне борошно 400 гр.

олія 1 ст. л.

сіль 1 ч.л.

мед 1 ст. л.

Хліб на заквасці не лише корисніший, але й довше зберігається свіжим (фото Depositphotos)



Як приготувати закваску?



Закваски готують з різних продуктів. Ми пропонуємо житню, адже вона не лише смачна, але й найслухняніша. На приготування потрібно 5 днів.

У скляній банці або мисці змішати 50 гр. житнього борошна та 50 мл води. Перемішати так, щоб не було грудок. Закрити та поставити в тепле місце без протягів.

Закваску готують 5 днів (фото Deoisitphotos)

Наступного дня додати 50 мл води та 50 гр. борошна. Добре перемішати та повернути в тепле місце. Наступного дня повторити процедуру. Це і називається годуванням закваски. На четвертий та п'ятий день все повторюється, але закваска уже має активуватись, збільшитись в розмірі та вкритись пухирцями. Наступного дня можна на ній пекти.

Ми беремо ту кількість, яка потрібна для хліба. Решту продовжуємо годувати. Частки води та борошна можна зменшити.

Закваску можна зберігати в холодильнику та годувати раз на три дні. Без догляду вона може залишатись приблизно тиждень. У цьому випадку її потрібно дістати з холодильника бажано за добу до випічки та нагодувати.



Як спекти хліб?

Зробити опару. Для цього змішати закваску, воду та 200 гр. пшеничного борошна. Вода має бути кімнатної температури. Добре перемішати, накрити рушником та поставити у тепле місце на 8-12 години. Найзручніше на ніч. Чим «старіша» закваска, тим скоріше відбуватиметься цей процес.

Пекти домашній хліб не надто просто, проте результат того вартує (фото Depositphotos)

Додати олію, мед, сіль, борошно, що залишилося, замісити тісто. Воно має стати еластичним.

Форму змастити олією та покласти в неї тісто. Накрити та дати йому спокій. Тісто має збільшитися втричі.

Випікати у заздалегідь розігрітій духовці при 200°.



Хліб можна спекти й в хлібопічці. Для цього потрібно закласти всі інгредієнти та пекти на основній програмі.