У наш час важко згадати, що паляниця – не лише слово-пароль, а й плеската хлібина з пшеничного борошна. Нагадуємо та ділимося рецептом. Важливо, перед випічкою зробити на хлібині надріз (або декілька), щоб утворилась хрумка скоринка.

Інгредієнти:

пшеничне борошно 400 гр.

сухі дріжджі 1,5 ч. л.

вода 250 мл.

сіль 1 ч.л.

цукор 1 ст. л.

Надріз потрібно зробити для хрумкої скоринки (фото Depositphotos)

Для опари змішати борошно (за винятком 1-2 ст. л.) із сухими дріжджами. Додати теплу воду (200 мл) та замісити тісто. Опару накрити та залишити в теплі на 2-3 години. Поверхня тіста має вкритися бульбашками.

До опари додати борошно, що залишилось, та решту теплої води, у якій перед тим потрібно розчинити сіль та цукор. Вимішати тісто до однорідного стану – воно має бути гладким. З тіста зробити кулю, злегка змастити її олією, накрити та залишити в теплі до того часу, поки вона не збільшиться приблизно вдвічі.

Усі ці маніпуляції (від початку та до цього місця) може зробити за вас хлібопічка на програмі «Дріжджове тісто».

Тісто ще раз акуратно сформувати у кулю, покласти на змащене олією та посипане борошном деко. Залишити ще на годину. На тісті зробити надріз.

Випікати 45-60 хв у попередньо розігрітій духовці при 190-200°C. Бажано поставити у духовку миску з водою.

Готова паляниця має рум’яний колір і, якщо по ній постукати, видає глухий звук.