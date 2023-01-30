Такий хліб ідеально пасує до канапок, зокрема до паштетів. Рецепт паштету можна знайти тут.



Інгредієнти:

борошно 400 гр.

вода 250 мл.

оливкова олія (можна замінити будь-якою рослинною) 3 ст. л.

цибуля 1 шт.

сухі дріжджі 1,5 ч.л.

цукор 1 ст. л.

сіль 0.5 ч.л.

Можна сформувати буханець хлібу або батон (фото Depositphotos)



Цибулю почистити та нарізати якомога дрібніше. Обсмажте цибулю на столовій ложці олії до золотистого кольору.

Перемішати теплу воду, цукор та дріжджі. Перемішати, накрити рушником та залиште на 10 хвилин. Температура має бути 37-38°. Додати до води з дріжджами сіль, олію та просіяне борошно. Замісити тісто. У середині замісу покласти у до тіста обсмажену цибулю. Продовжувати місити тісто до гладкого стану. Зібрати тісто у кулю.

Накри миску з рушником та залишити в теплому місці на 30-40 хвилин. Воно має збільшитися в обсязі вдвічі. Викласти тісто на робочу поверхню, посипану борошном та сформувати хлібину.

Перекласти його на деко, застелене папером для випікання. Накрити рушником та залишити на 20-30 хвилин. Гострим ножем зробити зверху надрізи.

Випікати хліб у заздалегідь розігрітій духовці перші 10 хвилин при температурі 220°, потім температуру потрібно зменшити до 180° та пекти хліб ще 40-50 хвилин. Готовий хліб викласти на решітку та охолодити.

Для того, аби спекти хліб у хлібопічці потрібно викласти в чашу усі складники, крім цибулі та обрати основний режим випічки. Після звукового сигналу покласти цибулю.