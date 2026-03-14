Класичний грузинський суп харчо. Рецепт дня0
До теми
Суп харчо – це традиційна грузинська страва з насиченим бульйоном, ароматними спеціями та легкою пікантністю. Основою супу є яловичина, рис, томати, волоські горіхи та соус ткемалі, який надає характерної кислинки. Харчо виходить густим, зігріваючим і дуже ароматним. Рецепт від «Готуємо».
Інгредієнти на 8 порцій
|яловичі ребра
|900 г
|вода
|2 л
|цибуля ріпчаста
|2 шт.
|сіль
|1 ч. л.
|перець духмяний горошком
|4 шт.
|помідори
|200 г
|паприка
|1 ч. л.
|приправа хмелі-сунелі
|1 ст. л.
|аджика
|1 ч. л.
|соус ткемалі
|2 ст. л.
|рис білий
|100 г
|волоські горіхи
|25 г
|часник
|1 зубчик
|зелень (кінза або петрушка)
|25 г
|цукор
|1 щіпка
|лавровий лист
|1–2 шт.
|олія
|2 ст. л. для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Зачистьте яловичі ребра від плівок, промийте та обсушіть паперовими рушниками.
Крок 2
Обсмажте ребра на олії з усіх боків до рум’яної скоринки.
Крок 3
Перекладіть ребра у каструлю, залийте водою та поставте на середній вогонь.
Крок 4
Зніміть піну, додайте очищену цілу цибулину, сіль і духмяний перець.
Крок 5
Варіть бульйон приблизно 1 годину під прочиненою кришкою.
Крок 6
Дістаньте м’ясо з каструлі, бульйон процідіть, м’ясо відокремте від кісток і поверніть у каструлю.
Крок 7
Надріжте помідори хрест-навхрест, залийте окропом на кілька хвилин, зніміть шкірку та дрібно наріжте.
Крок 8
Наріжте другу цибулину дрібними кубиками.
Крок 9
Розігрійте на сковороді олію, обсмажте цибулю до м’якості.
Крок 10
Додайте помідори та тушкуйте кілька хвилин.
Крок 11
Всипте паприку, хмелі-сунелі, аджику, добре перемішайте.
Крок 12
Додайте цукор і соус ткемалі, прогрійте ще 2 хвилини.
Крок 13
Всипте у бульйон промитий рис, доведіть до кипіння та варіть приблизно 10 хвилин.
Крок 14
Додайте у суп підготовлену засмажку.
Крок 15
Підсушіть подрібнені волоські горіхи на сухій сковороді.
Крок 16
Подрібніть зелень і змішайте її з часником, пропущеним через прес.
Крок 17
Додайте у суп горіхи, перемішайте та варіть ще 2 хвилини. Додайте суміш зелені з часником і перемішайте. Покладіть лавровий лист, вимкніть вогонь і залиште суп під кришкою на 15 хвилин настоятися.