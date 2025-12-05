Ніжний, густий та ароматний – цей сирний крем-суп з трьома видами сиру перетворює прості овочі на справжню розкіш. Ідеальний варіант для обіду чи вечері, коли хочеться чогось теплого та смачного. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 3 шт Морква 1 шт Цибуля ріпчаста 1 шт Часник 2 зубчики Вода 1 л Вершки 10% 50 мл Перець чорний мелений до смаку Сіль до смаку Мускатний горіх мелений до смаку Сир «Філадельфія» 2 ст. л Плавлений сир 1 шт Сир чедер 50 г Пармезан 40 г Грудинка копчена 80 г Петрушка 2 гілочки

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте копчену грудинку невеликими шматочками. Розігрійте суху сковороду і обсмажте на середньому вогні 5-7 хвилин до золотистої скоринки. Перекладіть на тарілку.

Крок 2 У тій самій сковороді обсмажте нарізану цибулю до прозорості, додайте подрібнений часник та готуйте ще 1-2 хвилини. Ці овочі дадуть базовий аромат супу

Крок 3 Очистьте та наріжте картоплю та моркву середніми шматками. Перекладіть в каструлю разом із цибулею та часником.

Крок 4 Залийте воду, щоб покривала овочі на 3 см та доведіть до кипіння. Після цього варіть на середньому вогні близько 15 хвилин, доки морква та картопля не стануть м’якими.

Крок 5 Зменште вогонь та додайте крем-сир, плавлений сир, чедер, пармезан, мелений перець та мускатний горіх. Перемішайте, поки сир повністю не розтане.

Крок 6 Зніміть каструлю з вогню та перебийте все занурювальним блендером до однорідної кремової текстури.

Крок 7 Поверніть каструлю на вогонь, додайте вершки та доведіть до легкого кипіння і одразу вимкніть – не потрібно давати вершкам закипіти, щоб зберегти ніжність смаку.