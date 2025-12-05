Крем-суп з трьома видами сиру. Рецепт дня0
Ніжний, густий та ароматний – цей сирний крем-суп з трьома видами сиру перетворює прості овочі на справжню розкіш. Ідеальний варіант для обіду чи вечері, коли хочеться чогось теплого та смачного. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|3 шт
|Морква
|1 шт
|Цибуля ріпчаста
|1 шт
|Часник
|2 зубчики
|Вода
|1 л
|Вершки 10%
|50 мл
|Перець чорний мелений
|до смаку
|Сіль
|до смаку
|Мускатний горіх мелений
|до смаку
|Сир «Філадельфія»
|2 ст. л
|Плавлений сир
|1 шт
|Сир чедер
|50 г
|Пармезан
|40 г
|Грудинка копчена
|80 г
|Петрушка
|2 гілочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте копчену грудинку невеликими шматочками. Розігрійте суху сковороду і обсмажте на середньому вогні 5-7 хвилин до золотистої скоринки. Перекладіть на тарілку.
Крок 2
У тій самій сковороді обсмажте нарізану цибулю до прозорості, додайте подрібнений часник та готуйте ще 1-2 хвилини. Ці овочі дадуть базовий аромат супу
Крок 3
Очистьте та наріжте картоплю та моркву середніми шматками. Перекладіть в каструлю разом із цибулею та часником.
Крок 4
Залийте воду, щоб покривала овочі на 3 см та доведіть до кипіння. Після цього варіть на середньому вогні близько 15 хвилин, доки морква та картопля не стануть м’якими.
Крок 5
Зменште вогонь та додайте крем-сир, плавлений сир, чедер, пармезан, мелений перець та мускатний горіх. Перемішайте, поки сир повністю не розтане.
Крок 6
Зніміть каструлю з вогню та перебийте все занурювальним блендером до однорідної кремової текстури.
Крок 7
Поверніть каструлю на вогонь, додайте вершки та доведіть до легкого кипіння і одразу вимкніть – не потрібно давати вершкам закипіти, щоб зберегти ніжність смаку.
Крок 8
Розлийте суп у тарілки, зверху викладіть обсмажену грудинку та посипте нарізаною петрушкою.