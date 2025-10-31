Класичний картопляний суп. Рецепт дня0
Ніжний, зігріваючий і ситний – цей класичний картопляний суп втілює все, що ми любимо у домашній їжі. Під час варіння картопля виділяє крохмаль, завдяки чому бульйон стає густим. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Бекон
|6 скибок
|Вершкове масло (несолоне)
|2 ст. ложки
|Селера (стебла)
|3 шт.
|Цибуля ріпчаста (жовта)
|1 велика
|Морква
|1 велика
|Часник
|2 зубчики
|Сіль
|за смаком
|Чорний перець
|за смаком
|Картопля середньокрохмалиста
|1,3 кг
|Чебрець
|½ ч. ложки свіжого або ¼ ч. ложки сушеного
|Копчена паприка
|½ ч. ложки
|Порошок перцю анчо (за бажанням)
|¼ ч. ложки
|Курячий бульйон
|1 літр
|Вершки (жирні, 30–33%)
|120–240 мл (за смаком)
|Тертий сир чедер
|для подачі
|Зелена цибуля
|для подачі
Спосіб приготування:
Крок 1
Поставте велику каструлю або сотейник на середній вогонь. Покладіть нарізаний невеликими шматочками бекон і обсмажуйте, час від часу помішуючи, доки він стане хрустким, приблизно 12-14 хвилин. Перекладіть бекон шумівкою на тарілку, залиште для подачі. У каструлі залиште 1 ст. ложку витопленого жиру, решту приберіть.
Крок 2
Додайте у каструлю вершкове масло. Коли воно розтане, покладіть дрібно нарізані селера, цибулю, моркву та часник. Посоліть трохи й тушкуйте, помішуючи, поки овочі не стануть м’якими, приблизно 10 хвилин.
Крок 3
Почистьте картоплю та наріжте кубиками розміром приблизно 2,5 см.
Додайте її до овочів, приправте сіллю й перцем. Посипте чебрецем, копченою паприкою та, за бажанням, порошком перцю анчо. Готуйте все разом 2 хвилини, помішуючи.
Крок 4
Влийте курячий бульйон, збільште вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь до середнього, накрийте кришкою й варіть, час від часу помішуючи, поки картопля не стане м’якою, 15-20 хвилин. Спробуйте бульйон і, якщо потрібно, додайте ще солі. Влийте вершки за смаком і зніміть з вогню.
Крок 5
Перелийте половину супу в блендер і збийте до однорідної кремової консистенції, після чого поверніть назад у каструлю. Поставте на слабкий вогонь і варіть без кришки, час від часу помішуючи, доки суп трохи не загусне, приблизно 15 хвилин. Якщо є занурювальний блендер, можна просто подрібнити половину супу прямо в каструлі.
Крок 6
Розлийте суп у тарілки. Посипте зверху обсмаженим беконом, тертим чедером і зеленою цибулею.