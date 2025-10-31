Ніжний, зігріваючий і ситний – цей класичний картопляний суп втілює все, що ми любимо у домашній їжі. Під час варіння картопля виділяє крохмаль, завдяки чому бульйон стає густим. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти

Бекон 6 скибок Вершкове масло (несолоне) 2 ст. ложки Селера (стебла) 3 шт. Цибуля ріпчаста (жовта) 1 велика Морква 1 велика Часник 2 зубчики Сіль за смаком Чорний перець за смаком Картопля середньокрохмалиста 1,3 кг Чебрець ½ ч. ложки свіжого або ¼ ч. ложки сушеного Копчена паприка ½ ч. ложки Порошок перцю анчо (за бажанням) ¼ ч. ложки Курячий бульйон 1 літр Вершки (жирні, 30–33%) 120–240 мл (за смаком) Тертий сир чедер для подачі Зелена цибуля для подачі

Спосіб приготування:

Крок 1 Поставте велику каструлю або сотейник на середній вогонь. Покладіть нарізаний невеликими шматочками бекон і обсмажуйте, час від часу помішуючи, доки він стане хрустким, приблизно 12-14 хвилин. Перекладіть бекон шумівкою на тарілку, залиште для подачі. У каструлі залиште 1 ст. ложку витопленого жиру, решту приберіть.

Крок 2 Додайте у каструлю вершкове масло. Коли воно розтане, покладіть дрібно нарізані селера, цибулю, моркву та часник. Посоліть трохи й тушкуйте, помішуючи, поки овочі не стануть м’якими, приблизно 10 хвилин.

Крок 3 Почистьте картоплю та наріжте кубиками розміром приблизно 2,5 см.

Додайте її до овочів, приправте сіллю й перцем. Посипте чебрецем, копченою паприкою та, за бажанням, порошком перцю анчо. Готуйте все разом 2 хвилини, помішуючи.

Крок 4 Влийте курячий бульйон, збільште вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь до середнього, накрийте кришкою й варіть, час від часу помішуючи, поки картопля не стане м’якою, 15-20 хвилин. Спробуйте бульйон і, якщо потрібно, додайте ще солі. Влийте вершки за смаком і зніміть з вогню.

Крок 5 Перелийте половину супу в блендер і збийте до однорідної кремової консистенції, після чого поверніть назад у каструлю. Поставте на слабкий вогонь і варіть без кришки, час від часу помішуючи, доки суп трохи не загусне, приблизно 15 хвилин. Якщо є занурювальний блендер, можна просто подрібнити половину супу прямо в каструлі.