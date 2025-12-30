Майонез – популярний соус, який часто використовують у салатах, закусках і сендвічах, особливо під час свят. Водночас через високий вміст жиру та калорій він не завжди підходить для щоденного раціону. Існують легші та поживніші альтернативи, які зберігають кремову текстуру та додають стравам виразного смаку. Про них пише Shuba.

Грецький йогурт

Грецький йогурт є однією з найпопулярніших замін майонезу. Він містить багато білка, має ніжну консистенцію та помірну кислотність. Для заправок до йогурту часто додають лимонний сік, сіль, перець і свіжі або сушені трави. Найкраще підходить для картопляних салатів, салатів з куркою або рибою.

Пюре авокадо

Авокадо багате на корисні жири й має природну кремову текстуру. Подрібнене до пюре, воно може повністю замінити майонез у салатах, сендвічах і закусках. Для балансу смаку зазвичай додають сік лайма або лимона та зелень.

Хумус

Хумус – соус на основі нуту та тахіні, який вирізняється поживністю та насиченим смаком. Він містить білок і клітковину, добре поєднується з овочами та зерновими. Підходить для салатів, сендвічів і холодних закусок.

Песто

Песто – ароматний соус із базиліку, оливкової олії, горіхів і твердого сиру. Його використовують як заправку або намазку, зокрема в овочевих салатах, стравах з картоплі та пасті. Через насичений смак песто зазвичай додають у невеликій кількості.

Гірчиця

Гірчиця є низькокалорійною альтернативою майонезу. Вона може використовуватися самостійно або як основа для соусів і заправок. Діжонська гірчиця надає стравам гостроти, а класична жовта – м’якшого смаку.

Оливкова олія та оцет

Суміш оливкової олії та оцту – легка заправка для овочевих і зелених салатів. Для різноманітності смаку використовують бальзамічний, винний або яблучний оцет. Такий варіант підходить для тих, хто контролює калорійність раціону.

Домашній майонез і помірне споживання

Якщо повністю відмовитися від майонезу складно, альтернативою може стати домашній варіант із контрольованим складом або помірне використання готового соусу в поєднанні з легшими заправками.