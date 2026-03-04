Найголовніше у приготуванні манки – це дотримання співвідношення рідини й крупи

Манна каша багатьом запам’яталась з дитинства, як щось незрозуміле з грудочками. Але її можна приготувати неймовірно смачно та легко. УНІАН розповідає, як зварити манку так, щоб каша була смачною.

Як зварити ідеальну манку?

Найголовніше у приготуванні манки – це дотримання співвідношення рідини й крупи. Для смачної манки вам потрібен 1 літр молока або води, 6 столових ложок манної крупи, сіль або цукор до смаку. Якщо вам подобається рідка манка, тоді кількість крупи потрібно скоротити на одну – максимум дві ложки. А якщо ви любите густу манку, то додайте на одну ложку крупи більше.

Процес приготування манки доволі простий:

У каструлю налийте молоко і на вогні доведіть до кипіння. Додайте манну крупу та постійно помішуйте. Крупу слід всипати тонким струменем, так ви уникнете утворення грудочок в каші. Після цього варіть манку на повільному вогні. В самому кінці додайте сіль або цукор.

Манна крупа не вимагає тривалого варіння, тому їй досить після закипання проваритися 2-3 хвилини. Проте є одна хитрість – після того, як кашу зняли з вогню, каструлю слід укутати в рушник й залишити на 10-15 хвилин, щоб крупа набухла.