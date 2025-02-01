Манна каша – це поживна страва, основою якої є пшенична крупа дрібного помелу. Завдяки своїй універсальності манка широко використовується в кулінарії: її додають у випічку, десерти, макаронні вироби та використовують для панірування. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як смачно приготувати манну кашу.

Види манки: яку обрати?

Манна крупа поділяється на три основні види:

М (м’які сорти пшениці) – ідеальна для каш, десертів і ніжних страв. Т (тверді сорти пшениці) – чудово підходить для панірування, додавання в тісто для хліба чи в фарш. ТМ (суміш твердих і м’яких сортів) – універсальний варіант для різних страв.

Пропорції для ідеальної манної каші

Пропорції для приготування манки залежать від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Хтось любить рідку манку, а хтось, як у садочках, щоб, розділена ложкою, повільно сповзалася докупи.

Якщо ви хочете отримати середню консистенцію, то на 2 порції вам підійде пропорція приблизно 4 столові ложки манки з гіркою на 400 мл рідини. Це може бути манка на воді, яка досить нейтральна на смак, або на молоці, що більше подобається дітям.

Також ви можете регулювати смак сіллю та цукром. Класична пропорція для нейтрального смаку – по ¼ ч. л. солі та цукру на 2 порції. Якщо ви хочете солодку манку, додавайте більше цукру до смаку. Перед подачею додайте трішки масла.