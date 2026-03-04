фото Unsplash

Є кілька простих кулінарних порад, які допоможуть зберегти її смак та текстуру під час смаження

Смажена зелена цибуля – ароматний додаток до багатьох страв, але приготувати її так, щоб вона була смачною та не перетворилась на клейку масу, не завжди легко. Проте є кілька простих кулінарних порад, які допоможуть зберегти її смак та текстуру під час смаження. Pixel Inform розповідає, як правильно смажити зелену цибулю. Як посмажити зелену цибулю, щоб не зіпсувати? Не тримайте цибулю на вогні довго, інакше вона вже не вийде ніжною. Використовуйте для обсмажування сковороду з товстими стінками. Також полум’я повинно бути середньої потужності. Так ви зможете зберегти не тільки колір цибулі, але і вітаміни, що містяться в ній. Використовуйте для обсмажування добре розтоплене масло. Щоб цибуля зберегла свою структуру, наріжте її на шматочки розміром 3–5 см.

