Ніжна й ароматна: як правильно смажити зелену цибулю, щоб вона не зіпсувалась
Є кілька простих кулінарних порад, які допоможуть зберегти її смак та текстуру під час смаження
Смажена зелена цибуля – ароматний додаток до багатьох страв, але приготувати її так, щоб вона була смачною та не перетворилась на клейку масу, не завжди легко. Проте є кілька простих кулінарних порад, які допоможуть зберегти її смак та текстуру під час смаження. Pixel Inform розповідає, як правильно смажити зелену цибулю.
Як посмажити зелену цибулю, щоб не зіпсувати?
- Не тримайте цибулю на вогні довго, інакше вона вже не вийде ніжною.
- Використовуйте для обсмажування сковороду з товстими стінками. Також полум’я повинно бути середньої потужності. Так ви зможете зберегти не тільки колір цибулі, але і вітаміни, що містяться в ній.
- Використовуйте для обсмажування добре розтоплене масло.
- Щоб цибуля зберегла свою структуру, наріжте її на шматочки розміром 3–5 см.
