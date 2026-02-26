Токсична чи ні: чи справді можна їсти пророщену цибулю
Коли цибуля починає проростати, багато хто викидає її, вважаючи, що такий овоч вже непридатний до вживання. Однак все не так просто. Southern Living розповідає, чи можна все ж таки їсти пророщену цибулю.
Що означає, коли цибуля проростає?
Самі цибулини насправді призначені для вирощування нових рослин. Тож не лякайтеся: пророщування цибулі – просто природний процес. Цибулини починають вирощувати нові рослини тільки тоді, коли для цього є відповідні умови.
Чи можна їсти цибулю, яка проросла?
Таку цибулю можна їсти, адже пророщена цибуля не токсична чи небезпечна. Однак проростання може призвести до того, що цибуля стане м’якшою і гіркішою на смак, що декому не подобається.
Якщо ви помітили, що цибуля проросла, просто перекладіть її ближче та використайте якомога швидше, оскільки чим довше проростає цибуля, тим м’якшою вона стає.