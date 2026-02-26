Цибулини починають вирощувати нові рослини тільки тоді, коли для цього є відповідні умови.

Коли цибуля починає проростати, багато хто викидає її, вважаючи, що такий овоч вже непридатний до вживання. Однак все не так просто. Southern Living розповідає, чи можна все ж таки їсти пророщену цибулю.

Що означає, коли цибуля проростає?

Самі цибулини насправді призначені для вирощування нових рослин. Тож не лякайтеся: пророщування цибулі – просто природний процес. Цибулини починають вирощувати нові рослини тільки тоді, коли для цього є відповідні умови.

Чи можна їсти цибулю, яка проросла?

Таку цибулю можна їсти, адже пророщена цибуля не токсична чи небезпечна. Однак проростання може призвести до того, що цибуля стане м’якшою і гіркішою на смак, що декому не подобається.

Якщо ви помітили, що цибуля проросла, просто перекладіть її ближче та використайте якомога швидше, оскільки чим довше проростає цибуля, тим м’якшою вона стає.