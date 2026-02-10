Головний секрет хорошої карамелізації – сіль

Карамелізована цибуля здатна покращити будь-яку страву. Однак класичний процес її приготування займає багато часу, а цибуля замість карамелізації починає тушкуватися у власному соку. Прості кулінарні хитрощі допоможуть суттєво прискорити цей процес та отримати бажаний золотистий колір цибулі. Pixel Inform розповідає, як швидко карамелізувати цибулю.

Чому вам допоможе сіль?

Головний секрет хорошої карамелізації – сіль. Вона стимулює процес осмосу: коли ви додаєте дрібку солі на початку приготування, вона починає активно витягувати вологу з цибулі. А саме надлишок вологи заважає карамелізації, бо поки цибуля «вариться» у власному соку, температура не може піднятися достатньо високо для того, щоб цукри почали підрум’янюватися. Додаючи сіль одразу на пательню, ви дозволяєте волозі випаровуватися швидше, через що температура теж швидше зростає, а процеси карамелізації природних цукрів у цибулі запускаються набагато раніше.

Вам потрібна лише маленька дрібка солі, тому не хвилюйтеся, що страва буде пересоленою.

Секрети ідеальної карамелізації цибулі

Хоча сіль є вашим головним помічником, але для досягнення ідеального результату варто пам’ятати ще про кілька правил: