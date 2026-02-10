Такий продукт можна пом’якшити та зробити смачнішим, додаючи прості інгредієнти

Кисломолочний сир має характерний кислуватий смак, який подобається далеко не всім. Але такий продукт можна пом’якшити та зробити смачнішим, додаючи прості інгредієнти. УНІАН розповідає, як зробити кисломолочний сир менш кислим.

Чому сир має кислий смак?

У сирі є молочна кислота, яка з’являється при сквашуванні молока. Саме вона дає кислий смак. Особливо це відчувається в знежиреному сирі або якщо його довго сквашували.

У магазинному кисломолочному сирі не такий виражений смак, тому що його роблять з використанням певних бактерій та стежать за часом згортання. Але якщо сир занадто кислий, є кілька способів це виправити:

Просто промийте його під холодною водою. Завдяки цьому способу частина кислоти зникне і він стане м’якшим. Спробуйте змішати кислий сир з такою ж кількістю молока, а потім залиште на ніч під пресом. Він стане в рази ніжнішим та приємнішим.

З чим змішати сир, щоб він був менш кислим?

Існує кілька простих та смачних добавок, які також можуть поліпшити смак кисломолочного сиру: