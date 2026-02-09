Коли картопля піддається морозу, вода всередині клітин перетворюється на лід, тим самим руйнуючи їхню структуру.

Холодна зима та мороз можуть зіпсувати овочі, які зберігаються у льосі, на балконі чи у підвалі. Підмерзлі буряки, капуста чи мокрва втрачають свій смак та корисні властивості, й іноді зовсім стають непридатними для приготування. Але підмерзлу картоплю ще можна використати. ТСН розмовідає, що можна зробити, якщо картопля замерзла в коморі.

Чи можна їсти замерзлу картоплю?

Коли картопля піддається морозу, вода всередині клітин перетворюється на лід, тим самим руйнуючи їхню структуру. Через це картопля стає м’якою, губчастою та змінюється на смак.

Одночасно в картоплі підвищується вміст цукрів, тому вона набуває солодкуватого присмаку. Якщо заморожену картоплю повільно розморожувати, її смак стає більш вираженим, а страви можуть вийти прісними або навіть занадто солодкими.

Проте така картопля безпечна для здоровʼя. Її потрібно правильно розморозити, щоб не зіпсувати смак.

Що робити з замерзлою картоплею?

Швидке відтавання в гарячій воді – хороший варіант для замерзлої картоплі. Занурте картоплю у воду, нагріту до 60 °C, на кілька хвилин. Потім почистьте та промийте. Солодкий присмак стане менш помітним, і така картопля підійде для приготування дерунів, запіканок чи тушкованих страв.

Така картопля не підходить для супів та смаження – вона швидко розварюється, а під час смаження темніє та втрачає смак.

Також замерзлу картоплю можна віддати худобі або виготовити з неї крохмаль.