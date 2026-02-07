Рецепти
Ніжні оладки з капусти. Рецепт дня0
До теми
- Гречаники з печінкою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Смажені пиріжки з сиром та зеленню. Рецепт дня ZAXID.NET
- Гуцульські буришники з бринзою. Рецепт дня ZAXID.NET
Капустяні оладки – легка й доступна страва, яка чудово підійде для сніданку або швидкої вечері. Вони виходять ніжними всередині та рум’яними зовні, а капуста додає соковитості й легкості. Реецпт від Cookpad.
Інгредієнти
|Капуста білокачанна
|200 г
|Кефір
|150 мл
|Яйця курячі
|2 шт.
|Борошно пшеничне
|100 г
|Сіль
|0.5 ч. л.
|Перець мелений
|0.25 ч. л.
|Олія рослинна
|30 мл
|Кріп
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Нашаткуйте капусту дуже дрібно.
Крок 2
Збийте яйця з кефіром і сіллю міксером до однорідної маси.
Крок 3
Додайте перець і борошно, перемішайте до консистенції тіста для оладок.
Крок 4
Всипте капусту та подрібнений кріп, ретельно перемішайте.
Крок 5
Розігрійте сковороду з олією, викладайте тісто ложкою та смажте оладки з обох боків до золотистої скоринки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
Гречаники з печінкою. Рецепт дня ZAXID.NET