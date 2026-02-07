Капустяні оладки – легка й доступна страва, яка чудово підійде для сніданку або швидкої вечері. Вони виходять ніжними всередині та рум’яними зовні, а капуста додає соковитості й легкості. Реецпт від Cookpad. Інгредієнти Капуста білокачанна 200 г Кефір 150 мл Яйця курячі 2 шт. Борошно пшеничне 100 г Сіль 0.5 ч. л. Перець мелений 0.25 ч. л. Олія рослинна 30 мл Кріп дрібка Спосіб приготування: Крок 1 Нашаткуйте капусту дуже дрібно. Крок 2 Збийте яйця з кефіром і сіллю міксером до однорідної маси. Крок 3 Додайте перець і борошно, перемішайте до консистенції тіста для оладок. Крок 4 Всипте капусту та подрібнений кріп, ретельно перемішайте. Крок 5 Розігрійте сковороду з олією, викладайте тісто ложкою та смажте оладки з обох боків до золотистої скоринки.

