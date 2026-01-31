Гречаники з печінкою – це поживна, проста й дуже домашня страва, яка давно стала частиною української кулінарної традиції. Поєднання гречки та печінки дає не лише насичений смак, а й високу харчову цінність. Такі котлети виходять м’якими, соковитими й добре смакують як гарячими, так і після охолодження. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Крупа гречана 100 г Печінка яловича 700 г Цибуля ріпчаста жовта 2 шт. (приблизно 200 г) Яйця курячі 2 шт. Борошно пшеничне 30 г Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Олія рослинна для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Гречану крупу переберіть і добре промийте. Відваріть у підсоленій воді до повної готовності, після чого охолодіть. Крок 2 Печінку ретельно промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте невеликими шматочками. Крок 3 Цибулю очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору. Дайте охолонути. Крок 4 У чаші кухонного подрібнювача або м’ясорубці з’єднайте печінку, обсмажену цибулю та яйця. Додайте сіль і перець, подрібніть до однорідної маси. Крок 5 Перекладіть печінкову масу в глибоку миску, додайте відварену гречку та борошно. Добре перемішайте до рівномірної консистенції. Крок 6 Розігрійте сковороду з олією. Викладайте масу ложкою, формуючи котлети, й смажте на середньому вогні приблизно по 6–7 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки.