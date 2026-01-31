Гречаники з печінкою. Рецепт дня0
Гречаники з печінкою – це поживна, проста й дуже домашня страва, яка давно стала частиною української кулінарної традиції. Поєднання гречки та печінки дає не лише насичений смак, а й високу харчову цінність. Такі котлети виходять м’якими, соковитими й добре смакують як гарячими, так і після охолодження. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Крупа гречана
|100 г
|Печінка яловича
|700 г
|Цибуля ріпчаста жовта
|2 шт. (приблизно 200 г)
|Яйця курячі
|2 шт.
|Борошно пшеничне
|30 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Олія рослинна
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Гречану крупу переберіть і добре промийте. Відваріть у підсоленій воді до повної готовності, після чого охолодіть.
Крок 2
Печінку ретельно промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте невеликими шматочками.
Крок 3
Цибулю очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору. Дайте охолонути.
Крок 4
У чаші кухонного подрібнювача або м’ясорубці з’єднайте печінку, обсмажену цибулю та яйця. Додайте сіль і перець, подрібніть до однорідної маси.
Крок 5
Перекладіть печінкову масу в глибоку миску, додайте відварену гречку та борошно. Добре перемішайте до рівномірної консистенції.
Крок 6
Розігрійте сковороду з олією. Викладайте масу ложкою, формуючи котлети, й смажте на середньому вогні приблизно по 6–7 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки.